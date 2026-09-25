خبرني - شهدت مباراة النمسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، أمس الخميس، واقعة مثيرة للجدل، بعدما تعرض المهاجم الإسرائيلي سعيد أبو فرح للطرد عقب احتفاله بهدفه بطريقة تحاكي إطلاق النار.

وسجل أبو فرح، البالغ 20 عاما، هدف التعادل لإسرائيل في الدقيقة 55 بضربة رأس، بعدما تقدمت النمسا بهدف من ركلة جزاء عن طريق رومانو شميد قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد تسجيل الهدف، توجه المهاجم الإسرائيلي إلى راية الركنية، وانتزعها من مكانها، ثم أمسك بها بطريقة تحاكي بندقية وأطلق منها النار بشكل تمثيلي خلال احتفاله بالهدف.

وكان الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجه أبو فرح قبل الواقعة بأربع دقائق، ليقرر معاقبته بالبطاقة الصفراء الثانية بسبب طريقة الاحتفال، ثم أشهر البطاقة الحمراء، ليكمل المنتخب الإسرائيلي المباراة بـ10 لاعبين.

واستفادت النمسا من النقص العددي، إذ استعادت تقدمها في الدقيقة 90 عن طريق فيليب مويني، قبل أن يضيف ساسا كالاجديتش الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز النمسا 3-1.

وبموجب الطرد، سيغيب أبو فرح عن المباراة المقبلة لإسرائيل أمام جمهورية إيرلندا، بينما تبقى إمكانية تعرضه لعقوبة إضافية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائمة.