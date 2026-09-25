إيران تقدم لواشنطن خطة من7 أيام تنتهي بإعادة فتح مضيق هرمز

خبرني - على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قدمت إيران لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من سبعة أيام تتضمن إنهاء الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران قدمت للولايات المتحدة خطة الأيام السبعة على أن تبدأ فورا مفاوضات شاملة بشأن البرنامج النووي، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضح عراقجي أن الاقتراح ينص على أنه إذا استوفت الولايات المتحدة مجموعة من الشروط سبق أن اتفق عليها الجانبان في مذكرة التفاهم القصيرة الأجل في يونيو الماضي، فستعيد إيران في اليوم السابع فتح مضيق هرمز وتستأنف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية دائمة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه عقد اجتماعا مثمرا مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر في الأمم المتحدة، بوساطة قطرية، مشيرا إلى أن الاتصالات الدبلوماسية استمرت عبر الوسطاء.