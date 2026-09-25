*
الجمعة: 25 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إيران تقدم لواشنطن خطة من7 أيام تنتهي بإعادة فتح مضيق هرمز

  • 25 أيلول 2026
  • 10:24
إيران تقدم لواشنطن خطة من7 أيام تنتهي بإعادة فتح مضيق هرمز

خبرني - على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قدمت إيران لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من سبعة أيام تتضمن إنهاء الأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران قدمت للولايات المتحدة خطة الأيام السبعة على أن تبدأ فورا مفاوضات شاملة بشأن البرنامج النووي، وفقا لما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضح عراقجي أن الاقتراح ينص على أنه إذا استوفت الولايات المتحدة مجموعة من الشروط سبق أن اتفق عليها الجانبان في مذكرة التفاهم القصيرة الأجل في يونيو الماضي، فستعيد إيران في اليوم السابع فتح مضيق هرمز وتستأنف المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية دائمة.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه عقد اجتماعا مثمرا مع مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر في الأمم المتحدة، بوساطة قطرية، مشيرا إلى أن الاتصالات الدبلوماسية استمرت عبر الوسطاء.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الرئيس الصيني: وصلنا إلى تفاهمات مع ترمب على جملة من القضايا
الرئيس الصيني: وصلنا إلى تفاهمات مع ترمب على جملة من القضايا
  • 2026-09-25 03:47
بزشكيان: الولايات المتحدة يجب أن تختار ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب
بزشكيان: الولايات المتحدة يجب أن تختار ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب
  • 2026-09-25 02:37
كاتس يتحدى الشرع.. ويرد على فيديو
كاتس يتحدى الشرع.. ويرد على فيديو "الجولان"
  • 2026-09-25 02:07
"ليست نمرا من ورق".. فيدان يدافع عن اتفاقية مكة أمام سفير أمريكي سابق
  • 2026-09-25 02:04
شرطة نيويورك تفرق تظاهرة ضد نتنياهو وتعتقل محتجين بينهم نجوم من هوليوود
شرطة نيويورك تفرق تظاهرة ضد نتنياهو وتعتقل محتجين بينهم نجوم من هوليوود
  • 2026-09-25 01:49
فتح هرمز مقابل رفع الحصار.. رويترز تكشف مسارا مرحليا لإنهاء حرب إيران
فتح هرمز مقابل رفع الحصار.. رويترز تكشف مسارا مرحليا لإنهاء حرب إيران
  • 2026-09-25 01:09