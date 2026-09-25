"داركوينغ داك" يعود إلى الشاشات بعد أكثر من 30 عاما

خبرني - تعود سلسلة الرسوم المتحركة "داركوينغ داك" إلى الشاشات بعد أكثر من 30 عاما على انتهاء عرضها، بعدما وافقت منصة "ديزني+" على تطوير سلسلة جديدة عن البطل الخارق الشهير.

وتدور أحداث السلسلة الجديدة حول داركوينغ داك، الذي يجد نفسه عالقا منذ 35 عاما في عالم موازٍ لم يسمع فيه أحد عن بطولاته الخارقة. وتظهر في حياته مراهقة متمردة تُدعى "داكي"، تعرف ماضيه البطولي، وتحاول إخراجه من عزلته وإعادته إلى مواجهة الأعداء.

ويخوض الثنائي مغامرات جديدة في مواجهة عدد من خصوم داركوينغ داك القدامى، من بينهم نيغاداك وميغافولت، كما يلتقيان مجددا بحلفائه لونش باد وغوسالين ومورغانا، في محاولة لإنقاذ الكون.

ويؤدي مارك هاميل صوت الشخصية الرئيسية دريك مالارد، المعروف باسم داركوينغ داك، بينما يؤدي سيث روجن صوت مساعده لونش باد ماكواك، وليزي كابلان صوت غوسالين مالارد، في حين تؤدي ليليمار صوت الشخصية الجديدة "داكي". وينضم تاد ستونز، مبتكر السلسلة الأصلية، إلى المشروع بصفته مستشارا.

وعُرض مسلسل "داركوينغ داك" للمرة الأولى عام 1991، واستمر عرضه حتى عام 1995 عبر قنوات ومنصات مختلفة، فيما بلغ عدد حلقاته 91 حلقة.

وتوسعت شعبية الشخصية لاحقا خارج الشاشة، إذ ظهرت في ألعاب فيديو وقصص مصورة، كما عادت للظهور في النسخة الجديدة من مسلسل "DuckTales".

ويعيد المشروع الجديد إلى الشاشة إحدى الشخصيات الكرتونية الشهيرة التي ارتبطت بجيل التسعينيات، مع تقديم مغامرات جديدة لداركوينغ داك وشخصياته لجمهور معاصر.