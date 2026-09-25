فتح باب المناقلات الداخلية والخارجية لطلبة المكرمة الملكية

خبرني - أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية / فرع المكرمة الملكية السامية بدء موعد تقديم طلبات المناقلات الداخلية من تخصص إلى آخر داخل الجامعة و المناقلات الخارجية من التخصص الحالي إلى تخصص آخر في جامعة أخرى .

وبينت أنه سيتم تفعيل رابط المناقلات على موقع المكرمة الملكية السامية ( makruma.jaf.mil.jo) ، اعتبارًا من الساعة 1200 من يوم السبت الموافق 26 / 9 / 2026 ولغاية الساعة 1400 من يوم الاربعاء الموافق 30/ 9 / 2026 .

وبينت أن على الطالب عند تقديم طلب المناقلات إدخال رمز المستخدم ورمز الدخول الذي تم استخدامهما سابقًا أثناء تقديم طلب المكرمة.

وأشارت إلى أن الطالب عليه اختيار الجامعة والتخصص التي يرغب بالانتقال إليه بعد ذلك يجب على الطالب النقر على تقديم الطلب.

وأضافت أن الطالب يُسمح التعديل على خياراته أثناء الفترة المسموح بها والمحددة لتقديم طلب الانتقال (المناقلات).

للاستفسار وطلب المساعدة خلال ساعات الدوام الرسمي الاتصال على الرقم 065669000 .