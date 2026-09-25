اختتام تمرين الأسد المتأهب 2026 في أمريكا بمشاركة الأردن

خبرني - اختتم، أمس الخميس، في ولاية كولورادو الأمريكية فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2026، الذي نفذته القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية.

وأكد مدير التدريب العسكري الأردني أن التمرين أسهم في تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة، وتطوير مستوى العمل المشترك، بما يدعم علاقات التعاون العسكري بين الجانبين.

من جانبه، بيّن مدير هيئة الأركان المشتركة للحرس الوطني لولاية كولورادو أهمية التعاون المشترك الذي رافق تنفيذ التمرين، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة.

ويأتي اختتام تمرين الأسد المتأهب 2026 في إطار التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الأمريكية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية، وتبادل الخبرات العسكرية.