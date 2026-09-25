فريج: أتألم لوجود الرياطي بالسجن.. ستسمعون أخبارًا طيبة قريبًا

خبرني - أعرب النائب السابق شادي فريج عن ألمه لوجود النائب السابق حسن الرياطي خلف القضبان، مؤكدًا أنه لا يشعر بالسعادة أو الشماتة إزاء تنفيذ حكم الحبس الصادر بحقه، ومشيرًا إلى إمكانية سماع «أخبار طيبة» قريبًا.

وقال فريج، في منشور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إنه يتألم لوجود زميله حسن الرياطي خلف القضبان، مؤكدًا أنه "ليس سعيدًا أو شامتًا"، وأنه لا يشعر بالانتصار جراء ما آلت إليه القضية.

وأضاف فريج أن الرياطي ومن معه، وفق رأيه، لم يتبعوا منذ بداية القضية الطرق الصحيحة وعادات الأردنيين في الصلح، معتبرًا أنه "ليس معيبًا أن يعترف الإنسان بخطئه".

وختم فريج منشوره بالدعاء للرياطي بالفرج قريبًا، مضيفًا: "إن شاء الله تسمعوا الأخبار الطيبة قريبًا بإذن الله".

وكان الرياطي قد سلّم نفسه للأجهزة الأمنية، الثلاثاء، لبدء تنفيذ حكم قضائي قطعي يقضي بحبسه لمدة عامين، على خلفية القضية المرتبطة بالمشاجرة مع فريج.

وكانت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية قد أيّدت الحكم الصادر بحبس الرياطي لمدة عامين، ليكتسب الدرجة القطعية، وترتب على ذلك سقوط عضويته في مجلس النواب وشغور مقعده النيابي.

وقال الرياطي، قبيل تسليم نفسه، إن القضية تتعلق، بحسب وصفه، بـ«إيذاء بسيط» لم تترتب عليه إصابة أو نسبة تعطّل للمشتكي، مؤكدًا أن رسالته لم تكن بهدف الشكوى أو طلب التعاطف، وإنما لتوديع أصدقائه ومحبيه قبل تنفيذ الحكم.