تحدي 100 يوم.. طبيب شيرين يكشف سر الرشاقة والصورة المثيرة للجدل

خبرني - أعلن محمود العفيفي، أخصائي السمنة والنحافة، عن مراحل فقدان الفنانة شيرين عبد الوهاب الوزن، ورد على التساؤلات المنتشرة حول صورتها الأخيرة واحتمال كونها مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وبث العفيفي مقطعا مصورا على حسابه الرسمي في إنستغرام، تحدث فيه للمرة الأولى عن تجربة شيرين عبد الوهاب مع إنقاص الوزن، وعزا سبب ظهوره إلى ما وصفه بالاستفزاز الناتج عن تداول الحديث حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الصورة الأخيرة.

وقال طبيب النجمة المصرية: "جماعة أول مرة هتكلم بنفسي، ده نتيجة الاستفزاز اللي سمعته من فكرة صور AI. جماعة الفنانة شيرين عبد الوهاب أجمل صوت في مصر، فعلا أجمل وأنجح حالة عندي مع تحدي 100 يوم".

وعرض العفيفي في الفيديو مجموعة صور توثق تدرج خسارة الوزن، فبدأ بصورة التقطت قبل حفلها الأخير بنحو ثلاثة أشهر، ثم صورة أخرى بعد الحفل بشهر ظهر فيها الانخفاض الواضح في الوزن مقارنة بالسابقة.

ثم استعرض أحدث صورة لشيرين عبد الوهاب التي تداولها رواد مواقع التواصل قبل يوم، وأكد أنها حقيقية ولم تصمم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الصورة التقطت في الشارع حين كانت شيرين عبد الوهاب برفقة فتاة تعمل كبلوغر، ولفت إلى أن الفتاة حذفت من الصورة تفاديا لأي دعاية.

وأضاف محمود العفيفي: "دي صورة حقيقية وفعلا شيرين خست، ونتيجة أنا فخور بيها. أنا نجحت في ملايين الحالات، بس مكنتش أتخيل إني أخسّس أجمل صوت في العالم".

ووجه الشكر للفنان أحمد سعد الذي عرفه على شيرين عبد الوهاب، قائلا: "طبعا بشكر الفنان الجميل أحمد سعد، هو اللي عرفني عليها. أنا في الأول كنت مخضوض وخايف ومعرفش هعمل إيه، لأني كنت متخيل إنه يا رب ما يكسفني، بس توكلت على الله وكنت واثق إنه بجد ربنا مش هيخذلني، والحمد لله الصورة يا جماعة حقيقية مش AI".

وكانت شيرين عبد الوهاب قد ظهرت مؤخرا عبر مواقع التواصل برفقة نجل مدير أعمالها داخل سيارتها، وهما يرقصان ويغنيان على أنغام أغنية بحرية.

وسبق أن قدمت شيرين عبد الوهاب أغنية "تباعا تباعا"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتولى توما التوزيع الموسيقي والميكس والماستر، وشارك أحمد حسين بالعزف على الغيتار.