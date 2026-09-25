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الأردن.. أجـواء معتدلة في أغلب المناطق حـتى الاثنين

  • 25 أيلول 2026
  • 08:53
الأردن أجـواء معتدلة في أغلب المناطق حـتى الاثنين

خبرني - تبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 29 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27- 15، وفي المرتفعات الشمالية 26- 13، وفي مرتفعات الشراة 25- 12، وفي مناطق البادية 33- 18، وفي مناطق السهول 29 - 17، وفي الأغوار الشمالية 35 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 36- 25، وفي البحر الميت 35- 24، وفي خليج العقبة 34- 23 درجة مئوية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء الاثنين، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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