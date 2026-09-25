المنتخب الوطني يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة سوريا الأحد

خبرني - يواصل المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية، تأهبا لمواجهة نظيره السوري عند الثامنة مساء الأحد 27 أيلول، على ستاد الملك عبدالله الثاني، في إطار الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.

وأجرى المنتخب تدريبه الخميس، في مركز إعداد النشامى، بقيادة المدرب بادو الزاكي، وبمشاركة اللاعبين كافة.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني استدعاء اللاعب أنس العوضات، لتضم قائمة النشامى 29 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، أليك سمير، أحمد جعيدي، يزن العرب، عبدالله نصيب، محمد أبو النادي، سعد الروسان، هادي الحوراني، مهند أبو طه، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بدوي، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، يوسف قشي، عامر جاموس، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش، موسى التعمري، محمود مرضي، تامر بني عودة، أحمد عرسان، علي عزايزة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي علوان، والعوضات.

كما يتخلل تجمع المنتخب الحالي، مواجهة فنزويلا عند الثامنة مساء الثلاثاء 6 تشرين الأول، على ستاد الملك عبدالله الثاني.

يذكر أن قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 أوقعت منتخب النشامى، وصيف النسخة السابقة، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أوزبكستان والبحرين وكوريا الشمالية.

وتقام نهائيات كأس آسيا 2027 خلال الفترة من 7 كانون الثاني ولغاية 5 شباط، في المملكة العربية السعودية.

ويستهل منتخب النشامى مشواره في البطولة بمواجهة أوزبكستان الجمعة 8 كانون الثاني، على ستاد مدينة الملك عبدالله في جدة، قبل أن يواجه البحرين مساء الأربعاء 13 من الشهر ذاته، على الملعب نفسه، فيما يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة كوريا الشمالية مساء الأحد 17 كانون الثاني، على ستاد جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.