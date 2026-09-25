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مفتي السعودية يهاجم الحوثيين ويوجّه بيانا لـ"المرابطين"

  • 25 أيلول 2026
  • 08:49
مفتي السعودية يهاجم الحوثيين ويوجّه بيانا لـالمرابطين

خبرني - وصف مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ صالح الفوزان، جماعة أنصار الله (الحوثيين) بأنها "عصابة شر ودسيسة الأعداء"، معتبرا أنها قامت "على فساد في العقيدة والمنهج، فخرجت على ولاة أمرها، في فتن متتابعة طوال سنوات كثيرة، حتى فرَّقت البلاد والعباد".

ودعا الفوزان في بيان وجّهه لـ"المرابطين وقوات التحالف"، إلى الاتحاد في مواجهة ما سماها بـ"الفرقة الضالة والجماعة المنحرفة"، لافتا إلى أنها "تكفر صحابة النبي صلى اللّه عليه وسلم، وتستحل دماء المسلمين، وتستبيح مساجدهم بالهدم والتدمير".
وأوصى مفتي المملكة "المرابطين" بالصبر والمصابرة والمرابطة، مؤكدا على أجرهم العظيم عند الله، كما حثّهم على الاستعداد الدائم لـ"القيام بالواجب، والسمع والطاعة لولاة الأمر"، والقادة في الميدان، وتنفيذ أوامرهم بكل إتقان.

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