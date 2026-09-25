الرئيس الصيني: وصلنا إلى تفاهمات مع ترمب على جملة من القضايا

خبرني - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الخميس، إنه أجرى محادثات صريحة ومعمقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأضاف شي، على هامش مأدبة عشاء، أن الرئيسين توصلا إلى تفاهم مشترك حول جملة من القضايا، الأمر الذي أضاف بعدا جديدا إلى العلاقات البناءة بين الصين والولايات المتحدة المبنية على الاستقرار الاستراتيجي، وأمن توجيها استراتيجيا جديدا للعلاقات الصينية الأميركية.

وأشار إلى أن البلدين بدئا العلاقات التجارية منذ قرابة 200 عام، لافتا إلى أن الرئيس الأميركي السابق جورج واشنطن اشترى مجموعة كبيرة من الخزف الصيني.

من جانبه، أكد ترمب أن هناك علاقة طويلة بين الشعبين الصيني والأميركي، مضيفا "الشرق والغرب التقيا هنا في نهاية المطاف في الولايات المتحدة".

وقال إنه رغم اختلاف النظامين الصيني والأميركي إلا أن العلاقات بين الشعبين مستمرة، مشيرا إلى أن الأميركيين والصينيين تبادلوا البضائع والمعرفة والأفكار.

وقدم الرئيس الأميركي تمثالا لنسر أصلع وهو الرمز الوطني للولايات المتحدة الأميركية إلى الرئيس الصيني.

وكان ترمب، الخميس، أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تقوم على الاحترام المتبادل، معربا عن فخره بالعلاقات بين البلدين.

وقال ترمب خلال كلمة له أثناء استقباله نظيره الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض "لقد بنيت الرئيس شي وأنا صداقة، بل صداقة عظيمة حقا، ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح الحيوية لشعبينا".

وأشار إلى أنه سيتحدث مع الرئيس الصيني بشأن عدد من القضايا الملحة، بينها الأمن والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه يناقش أيضا قضايا ملحّة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الفائق (وهي التسمية التي بات يطلقها على الذكاء الاصطناعي)"، مشيرا إلى أن "القرارات التي نتخذها في هذه المجالات اليوم يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود مقبلة".

وأكد أن الولايات المتحدة تعمل على إقامة علاقات تجارية متوازنة مع الصين، مؤكدا مواصلة العمل مع الرئيس الصيني "لصنع مستقبل أفضل" للبلدين.