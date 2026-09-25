أغنية محمد صلاح تقتحم أعراس تركيا (فيديو)

خبرني - وصل تأثر انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري التركي هذا الموسم، إلى حفلات الزفاف حيث باتت أغنيته حاضرة في الأعراس.

وتظهر فيديوهات على منصات التواصل، تشغيل أغنية "الله الله الله محمد صلاح" التي غناها جمهور فريق طرابزون سبور التركي للنجم المصري بعد انضمامه لصفوف فريقهم، داخل قاعات الزفاف وتراقص العروسين وضيوفهم عليها.

وصنع انتقال النجم المصري إلى تركيا حالة فريدة من التفاعل الجماهيري، حيث تحولت الأغنية التي تحمل اسمه إلى تريند في تركيا والأكثر استخداما في مناسبات مختلفة رياضية أو اجتماعية.

كما تحولت صخرة في أحد المناطق السياحية التقط صلاح صورة بجوارها ونشرها على صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي إلى مزار سياحي يقصدها الزوار الأتراك ويلتقطون الصور إلى جوارها.

وفي هذا السياق، استخدم زين سوفوغلو، نجل بطل سباقات الدراجات النارية التركي السابق كينان سوفوغلو، أغنية صلاح للاحتفال بتتويجه بطلا لسلسلة Ohvale Türkiye - ANLAS MiniGP 110 لموسم 2026.

ونشر البطل التركي على منصة "إنستجرام" فيديو لتتويجه بالسباق مصحوبا بأغنية "الله الله محمد صلاح".







