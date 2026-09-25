بزشكيان: الولايات المتحدة يجب أن تختار ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب

خبرني - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار متى ستنتهي الحرب مع بلاده، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان الصراع يمكن أن ينتهي بحلول نهاية العام.

وذكر بزشكيان، ردا على السؤال خلال مقابلة بُثت مساء الخميس على شبكة فوكس نيوز "الولايات المتحدة هي التي يجب أن تختار ما إذا كانت تريد إنهاء هذا الأمر أم لا".

وكان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أعلن، الثلاثاء، إجراء محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر وسطاء، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وأكد ويتكوف عبر منصة "إكس"، إتمام جولة المناقشات بنجاح، معربا عن أمله بأن تكون "بناءة وواعدة".

وقال إن الوسطاء سيواصلون عملهم بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن محادثات "مثمرة جدا" جرت الثلاثاء بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد ساعات من تهديده بالقضاء على إيران في حال عدم التوصل لاتفاق.