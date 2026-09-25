خبرني - بعدما تصدر حديث الرئيس السوري أحمد الشرع حول مرتفعات الجولان المحتلة مواقع التواصل، رد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، متوعداً بأن "الجولان سيبقى مع إسرائيل".

وقال كاتس في تصريحات أمس الأربعاء إن "الجولان سيبقى تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد"، وذلك تعقيباً على تأكيد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن هذه الأرض سورية.



كما أضاف الوزير الإسرائيلي قائلاً: "ردي الواضح على الرئيس السوري الذي أطلق تصريحات رنانة من على منبر الأمم المتحدة: الجولان تحت السيادة الإسرائيلية هو جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل إلى الأبد".

وكان الشرع قد تعهد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الجولان سيبقى أرضاً سورية.

كما أوضح في ندوة قبل اجتماعات الأمم المتحدة أنه قال للرئيس الأميركي دونالد ترامب "لم لا يمنح نيو جيرسي إلى إسرائيل بدل الجولان". وشدد على أن مرتفعات الجولان ملك للشعب السوري ولا يمكن لأي رئيس سواء سوري أو أجنبي أن يمنح ما لا يملكه إلى دولة أخرى.

فيما تصدر هذا الفيديو حديث السوريين ومنصات التواصل الاجتماعية خلال اليومين الماضيين.

وكانت إسرائيل احتلت مرتفعات الجولان خلال حرب يونيو 1967، وأعلنت ضمها عام 1981. وبعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، توغلت القوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان، وصولاً إلى جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسوريا، وأعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا.

فيما كرر مسؤولون إسرائيليون أن قواتهم لا تعتزم الانسحاب من تلك المنطقة.

هذا واعترف ترامب رسمياً بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية يوم 25 مارس 2019، رغم أن أغلبية دول العالم لا تعترف بذلك، وتعتبر الجولان رسمياً أرضاً سورية محتلة يخضع وضعها القانوني لقرارات الشرعية الدولية.