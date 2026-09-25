"ليست نمرا من ورق".. فيدان يدافع عن اتفاقية مكة أمام سفير أمريكي سابق

خبرني - دافع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك خلال ندوة عن العلاقات التركية الأمريكية نُظمت على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذلك وفق مقطع مصور نشرته صحيفة يني شفق التركية، اليوم الخميس.

وأظهر المقطع ردود فيدان على ما بدا أنه تشكيك بكفاءة الاتفاقية وقدرتها على التعامل مع أزمات المنطقة، وخصوصا في اليمن.

وردّ فيدان على سؤال بشأن جدوى الاتفاقية التي تضم إلى جانب تركيا كلا من السعودية وباكستان، بسؤال مقابل وجهه للسفير الأمريكي السابق لدى تركيا جيمس جيفري، الذي كان حاضرا في الندوة، قائلا له: "متى التحقت بالجيش يا جيم؟".

"مرة واحدة"

وعندما أجاب السفير الأمريكي: "قبل 50 عاما"، طرح فيدان عليه سؤالا آخر عن عدد المرات التي فُعّلت فيها المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو) طوال هذه العقود؟ فقال جيفري: "مرة واحدة".

واستقبل فيدان جواب جيفري بابتسامة رافقها صمت لثوانٍ، قبل أن يعلّق، قائلا: "هذا ليس عدلا".

واستطرد فيدان: "لا أحد يقول عن الناتو إنه نمر من ورق. لكن حين يتعلق الأمر بهذا التحالف الدفاعي الوليد، يضعون أمامنا أزمة عمرها 10 سنوات، الأزمة اليمنية، ثم يقولون انظر هذا التحالف غير مجدٍ"!

وختم الوزير التركي تعليقه، مذكِّرا: "نحن بدأنا للتو".



وقد وقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية دفاعية مشتركة في مكة، يوم 7 أغسطس/آب الماضي، تنص على مبدأ الدفاع المشترك، بحيث تعد الدول الموقّعة أي هجوم مسلح على إحداها هجوما عليها جميعا.

ووقّع نص الاتفاق كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في الديوان الملكي السعودي بقصر الصفا في مكة المكرمة.



وتقول الدول الثلاث إن الاتفاقية دفاعية ولا تحدد أي دولة بوصفها عدوا مشتركا.

وقد وُقعت الاتفاقية في سياق أمني مضطرب في المنطقة سببته أزمات في عدد من بلدانها.