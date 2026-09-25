شرطة نيويورك تفرق تظاهرة ضد نتنياهو وتعتقل محتجين بينهم نجوم من هوليوود

خبرني - اعتقلت شرطة نيويورك نجمة هوليوود سوزان ساراندون وهانا آينبيندر، بطلة مسلسل "هاكس" الشهير، إلى جانب آخرين خلال تدخلها لتفريق تظاهرة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرب من مقر الأمم المتحدة.

وأظهرت لقطات عناصر من شرطة نيويورك وهم يضعون الأصفاد في يدي نجمة فيلم "ثيلما اند لويز" خلال التظاهرة التي شهدتها المدينة، تزامنا مع استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن آينبيندر أُخرجت أيضا من التظاهرة التي نظمتها حركة "صوت يهودي من أجل السلام"، حيث رفع المحتجون لافتات كُتب عليها "أوقفوا تسليح إسرائيل" و"أنهوا الإبادة الجماعية".

وأفادت شرطة نيويورك بأن عناصرها استجابوا لتقارير عن تظاهرة غير مرخصة قام خلالها أشخاص بقطع الطريق عند أحد التقاطعات.

وأضاف متحدث باسم الشرطة أن "عناصر مكتب شؤون المجتمع التابع للشرطة أصدروا... تحذيرات، وأبلغوا المشاركين بضرورة المغادرة".

وتابع قائلا "استمروا في إغلاق التقاطع، وتم احتجاز عدد من الأفراد الذين لم يمتثلوا للأوامر"، من دون تحديد عدد الأشخاص الذين احتجزوا.

وقبيل بدء نتنياهو كلمته أمام الجمعية العامة، انسحب عشرات من أعضاء بعثات العديد من الدول، بينما أطلق عدد من المندوبين هتافات احتجاج وصيحات استهجان.

وسبق لساراندون أن شاركت في احتجاجات مناهضة للحرب الإسرائيلية في غزة.

وكانت النجمة الأميركية قد صرحت للصحافيين في مهرجان البندقية السينمائي هذا الشهر بأنها تفقد فرص عمل بسبب آرائها.

وقالت "فقدت أدوارا في أفلام مؤخرا لأن هناك وكالات تطلب من الناس عدم توظيفي. لكن هذه هي تركيبة السلطة".

وأضافت "أعتقد أنه طرأ تغيير من حيث فهم الوضع ولدى عامة الناس، لكن لا تزال هناك مواقف راسخة وقوية جدا داخل قطاع عملي يتبناها صهاينة لم يخففوا من مشاعرهم السلبية تجاهي".

وأردفت "لكنني وجدت عائلتي ووجدت ناسي، وأنا بخير".