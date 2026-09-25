حادث مروع في مصر.. مصرع رجل وابنه وإصابة طالبات

خبرني - شهد الطريق الزراعي الرابط بين سنباط وزفتى بمحافظة الغربية في مصر، صباح اليوم الخميس، حادث سير مروعاً إثر تصادم سيارة خاصة بحافلة "ميكروباص" كانت تقل طالبات.

فيما أسفر الحادث عن وفاة أب ونجله وإصابة 13 شخصاً آخرين، من بينهم طالبات بمعهد سنباط الإعدادي الأزهري، وسط ترجيحات بأن السرعة الزائدة كانت وراء وقوعه، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.



بين 14 و16 عاماً

وتراوحت أعمار الطالبات المصابات بين 14 و16 عاماً، بينما تنوعت الإصابات بين كسور وكدمات وحالات ارتجاج بالمخ.

وعلى الفور، دفعت الجهات المختصة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث نُقلت المصابات إلى مستشفى زفتى العام لتلقي الرعاية اللازمة، فيما أُودع جثمانا الأب ونجله بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

كما كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إلى ذلك أظهرت صور متداولة من موقع الحادث تحطم السيارة الخاصة بالكامل، بينما تعرضت مقدمة الميكروباص لأضرار بالغة، ما يعكس شدة الاصطدام.

حوادث متكررة

يأتي هذا الحادث في ظل تكرار حوادث الطرق في مصر خلال الفترة الأخيرة، إذ شهد طريق الدووايس بمحافظة الإسماعيلية الشهر الماضي تصادماً بين شاحنتين تقلان عمالاً، أسفر عن وفاة نحو 17 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين، بينهم أطفال من عمال اليومية.

وبعد ذلك بأسبوعين، وقع حادث تصادم آخر على الطريق نفسه بين سيارة ربع نقل وأخرى خاصة، ما أدى إلى إصابة 17 شخصاً.

فيما تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع عدد وفيات حوادث الطرق في مصر إلى نحو 5829 حالة سنوياً، إلى جانب زيادة عدد الإصابات بأكثر من 10% مقارنة بالفترات السابقة.