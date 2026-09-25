طفل فلسطيني يتوارى خلف عمود بالضفة الغربية خوفا من جنود الاحتلال

خبرني - تداول مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة تُوثق لحظة اختباء طفل فلسطيني خائف خلف قاعدة خرسانية لعمود كهرباء، أثناء عودته من مدرسته تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الزاوية غربي مدينة سلفيت في الضفة الغربية.

وتُظهر الصورة المتداولة، التي لم يُكشف عن مصدرها أو هوية ملتقطها بعد، الطفل متواريا بجسده الصغير وحقيبته المدرسية خلف العمود، في محاولة للحماية من أنظار دورية عسكرية إسرائيلية كانت تُنفذ اقتحاما في أحياء البلدة، متخذا من الكتلة الخرسانية ملاذا مؤقتا في طريق عودته إلى المنزل.



وأثارت اللقطة موجةً واسعة من الغضب والتأثر عبر المنصات الرقمية، إذ اعتبرها ناشطون ومغردون تجسيدا حيا لواقع الطفولة في فلسطين، وتوثيقا لكيفية تحوّل أبسط التفاصيل اليومية، كطريق المدرسة، إلى مخاطرة يكتنفها الخوف والقلق الدائم على حياة الأطفال.

وفي هذا السياق، تعقيبا على المشهد، كتب زاهر أبو حسين عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين "طفل يحمل حقيبته عائداً من المدرسة، لكنه بدل أن يبحث عن حضن أمه، يبحث عن عمود يختبئ خلفه من جنود الاحتلال في بلدة الزاوية غرب سلفيت.. هكذا تُسرق الطفولة: حقيبة على الظهر، وخوف أكبر من عمره".