*
الجمعة: 25 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ممداني: نتنياهو استغل خطابه بالأمم المتحدة لتكرار أكاذيب تهدف إلى تبييض إبادة الفلسطينيين

  • 24 أيلول 2026
  • 23:52
ممداني نتنياهو استغل خطابه بالأمم المتحدة لتكرار أكاذيب تهدف إلى تبييض إبادة الفلسطينيين

خبرني - قال عمدة نيويورك زهران ممداني، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل خطابه في الأمم المتحدة لتكرار أكاذيب لا أساس لها تهدف إلى تبييض "إبادة الفلسطينيين" التي ارتكبها.

وأضاف ممداني أنه "لا يمكن لأي كذبة أن تغير حقيقة أنه لا يزال مطلوبا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".

وكان نتنياهو قد هاجم ممداني خلال خطابه في الأمم المتحدة، زاعما أن اليهود في نيويورك لم يعودوا يشعرون بالأمان بسببه.

وأضاف أن محاولات ممداني لمنعه من الحضور إلى الأمم المتحدة وإسكاته ستفشل، قائلا إنه لا يمكن إسكات الحقيقة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عباس للأمم المتحدة: لا تسمحوا بنكبة أخرى في فلسطين
عباس للأمم المتحدة: لا تسمحوا بنكبة أخرى في فلسطين
  • 2026-09-24 23:10
نتنياهو: تدمير منشآت إيران النووية كان من أسهل القرارات التي اتخذتها
نتنياهو: تدمير منشآت إيران النووية كان من أسهل القرارات التي اتخذتها
  • 2026-09-24 21:47
وفود دول عدة تنسحب مع بداية خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة
وفود دول عدة تنسحب مع بداية خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة
  • 2026-09-24 21:26
جدل إسرائيلي حول أنفاق قلقيلية
جدل إسرائيلي حول أنفاق قلقيلية
  • 2026-09-24 20:02
"خطر أكبر قادم".. عباس يحذر من تصعيد استيطاني يهدد مستقبل الضفة
  • 2026-09-24 18:17
لجنة الانتخابات الإسرائيلية ترفض شطب حزب بن غفير
لجنة الانتخابات الإسرائيلية ترفض شطب حزب بن غفير
  • 2026-09-24 15:26