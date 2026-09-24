ممداني: نتنياهو استغل خطابه بالأمم المتحدة لتكرار أكاذيب تهدف إلى تبييض إبادة الفلسطينيين

خبرني - قال عمدة نيويورك زهران ممداني، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل خطابه في الأمم المتحدة لتكرار أكاذيب لا أساس لها تهدف إلى تبييض "إبادة الفلسطينيين" التي ارتكبها.

وأضاف ممداني أنه "لا يمكن لأي كذبة أن تغير حقيقة أنه لا يزال مطلوبا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".

وكان نتنياهو قد هاجم ممداني خلال خطابه في الأمم المتحدة، زاعما أن اليهود في نيويورك لم يعودوا يشعرون بالأمان بسببه.

وأضاف أن محاولات ممداني لمنعه من الحضور إلى الأمم المتحدة وإسكاته ستفشل، قائلا إنه لا يمكن إسكات الحقيقة.