منتخب قطر يتخطى البحرين في مستهل مشواره بخليجي 27

خبرني - بدأ منتخب قطر، مشواره في بطولة كأس الخليج، المقامة حاليًا في السعودية، بفوزه الثمين على البحرين (حامل اللقب)، بهدفين دون رد، مساء الخميس.

وكاد أكرم عفيف، أن يهز الشباك لصالح العنابي القطري في الدقيقة 15، بعد تمريرة متقنة من المعز علي، لكن الكرة اصطدمت بالدفاع البحريني.

وعاد أكرم عفيف، لتهديد مرمى حامل اللقب، لكن الحارس إبراهيم لطف الله، تدخل في الوقت المناسب، وأبعد الكرة، ليخرج الشوط الأول، بتعادل سلبي.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 61، نجح بوعلام خوخي، في تسجيل الهدف الأول للعنابي القطري، من رأسية قوية، مستغلا الخروج الخاطئ للحارس إبراهيم لطف الله.

ولعب منتخب قطر بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد لاعبه أحمد فتحي، بعد حصوله على إنذارين.

وكاد منتخب البحرين أن يدرك التعادل في الدقيقة 73، بعد عرضية خطيرة من فنسنت إيمانويل، لكن تسديدة كميل الأسود، مرت بجوار القائم بقليل.

وتحصل المنتخب القطري، على ركلة جزاء، في الوقت بدل الضائع، مع إشهار البطاقة الحمراء للاعب البحريني عباس العصفور.

ونفذ حسن الهيدوس، ركلة الجزاء بنجاح، مسجلًا الهدف الثاني للمنتخب القطري، في الدقيقة (90+9)، لتنتهي المباراة بخسارة حامل اللقب 0-2.

وكان منتخب البحرين قد توج بلقب خليجي 26 في الكويت، بعد فوزه على عمان، بنتيجة 2-1.