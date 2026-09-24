يامال: أستحق الكرة الذهبية بسبب أسلوبي

خبرني - قدم النجم الصاعد في برشلونة، لامين يامال، حجة قوية تبرر أحقيته في التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم خلال حفل الكرة الذهبية المقبل.

ويرى الجناح الشاب، 19عاماً، أن أسلوبه الفريد وقدرته على إمتاع الجماهير يمنحانه تميزاً عن جميع أعضاء نخبة اللاعبين في كرة القدم الأوروبية تقريبا حالياً.

ومع تصدر فترة التوقف الدولي للمشهد الكروي، بلغت النقاشات حول الفائز القادم بالكرة الذهبية ذروتها، وقد برز يامال كأحد أبرز المرشحين لنيل الجائزة عقب موسم استثنائي، توج خلاله بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني مع ناديه، قبل أن يرفع كأس العالم مع المنتخب الإسباني.

ويؤمن المهاجم الشاب بأن خصائصه الفنية تمثل حالة نادرة في كرة القدم الحديثة. وفي حديثه عن هويته كلاعب كرة قدم خلال مقابلة مع قناة "تي في إي"، قال يامال: الأمر يتعلق بطريقة لعبي وبشخصيتي. حالياً في كرة القدم الأوروبية، ورغم أن ميسي سيظل حاضراً وسيستمتع الناس بأدائه، فإن هناك قلة من اللاعبين يلعبون بأسلوبي ويقدمون هذا النوع من المتعة، وأنا أدرك ذلك جيداً، فهذا هو هدفي. ولهذا السبب كان نيمار قدوتي. فالكرة الذهبية تتمحور حول هذا الأمر: أن تكون اللاعب الأفضل، واللاعب الذي يستمتع الجمهور بمشاهدته أكثر من غيره، وأن تتفوق بخطوة على البقية. وهذا هو ما يميزني.

كما تناول يامال حالة التدقيق الشديدة التي واجهها هو والفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد بسبب إعلانهما الصريح عن طموحهما للفوز بالجائزة. ورغم ردود الفعل السلبية، تمسك اللاعب الشاب بموقفه بقوة قائلاً: لو لم نتحدث أنا ومبابي عن هذا الأمر، لتساءل الناس عن سبب صمتنا. يُطلب منا دائماً أن نكون صادقين وصريحين، ولكن عندما نفعل ذلك، نتعرض للانتقاد. لقد عبّرت بوضوح عما يدور في ذهني، ولست نادماً على ذلك.