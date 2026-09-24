%57 نسبة إشغال فنادق العاصمة والبحر الميت 43% والبترا 13% في الأسبوع الثالث من أيلول

خبرني - بلغ متوسط إشغال الفنادق في العاصمة عمان والبحر الميت والبترا من فئة (5،4،3) نجوم 38% خلال الأسبوع الثالث من أيلول، وفقا لبيانات جمعية الفنادق الأردنية.

وأشارت الجمعية إلى أن عدد الفنادق الكلي 166 فندقا ضمن المناطق والفئات المصنفة، بينما الفنادق المزودة بالبيانات 133 فندقا.

وفي العاصمة عمّان، بلغت نسبة الإشغال في فنادق فئة 5 نجوم 70%، بواقع 24 فندقا، منها 21 فندقا مزودا.

وبلغت نسبة الإشغال في فنادق 4 نجوم 55%، بواقع 38 فندقاً، منها 32 فندقاً مزوداً.

أما فنادق ثلاث نجوم، فبلغت نسبة الإشغال فيها 47%، بواقع 69 فندقاً، منها 51 فندقاً مزوداً.

وبلغ إجمالي فنادق العاصمة 131 فندقاً، منها 104 فنادق مزودة، وبلغت نسبة الإشغال 57%.

وفي البحر الميت، بلغت نسبة الإشغال في فنادق خمس نجوم البحر الميت 47%، بواقع 7 فنادق، منها 7 فنادق مزودة.

فيما بلغت نسبة الإشغال في فنادق 4 نجوم البحر الميت 38%، بواقع 3 فنادق، منها 2 مزودان.

وبلغ الإجمالي في البحر الميت 10 فنادق، منها 9 فنادق مزودة، بنسبة إشغال 43%.

أما في البترا، فبلغت نسبة الإشغال في فنادق 5 نجوم 19%، بواقع 9 فنادق، منها 7 فنادق مزودة.

كما بلغت نسبة الإشغال في فنادق 4 نجوم 17%، بواقع 5 فنادق، منها 4 فنادق مزودة.

وفي فنادق 3 نجوم بلغت نسبة الإشغال 2%، بواقع 11 فندقاً، منها 7فنادق مزودة.

وبلغ إجمالي فنادق البترا 25 فندقاً، منها 18 فندقاً مزوداً، بنسبة إشغال 13%.