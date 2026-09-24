نقابة الصيادلة: تداول الدواء وصرفه يجب أن يتم وفق التشريعات الناظمة للمهنة

خبرني - قالت نقابة الصيادلة، الخميس، إنها ترفض أي تطبيق أو منصة إلكترونية تقوم بتوصيل الأدوية والأصناف المحصور بيعها في الصيدليات، باعتبار أن تداول الدواء وصرفه يجب أن يتم وفق التشريعات الناظمة للمهنة، وبما يضمن سلامة المواطن ويحافظ على مكانة الصيدلي ودوره المهني.

وأكدت النقابة، في بيان، منع الصيدليات من التعامل أو التعاقد مع أي تطبيقات أو متاجر إلكترونية أو صفحات ومنصات إلكترونية تقوم بتوصيل الأدوية والأصناف المحصور بيعها في الصيدليات، وضرورة الالتزام الكامل بالتشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة.

وشددت على استمرار مجلس النقابة في اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على إلغاء وإيقاف أي تطبيقات أو منصات مخالفة تقوم بتوصيل الأدوية والأصناف المحصور بيعها في الصيدليات، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، حفاظا على سلامة الدواء والمواطن وحماية للمهنة.

ورأت أن موقفها في هذا الملف ليس موجها ضد التطور التكنولوجي أو التحول الرقمي، وإنما ينطلق من ضرورة أن يكون استخدام التكنولوجيا في القطاع الدوائي منظما وآمنا ومتوافقا مع التشريعات، وبما لا يمس سلامة المواطن أو حقوق الصيدلي أو خصوصية المهنة.

وقالت إن نقابة صيادلة الأردن هي بيت الصيادلة جميعا، وإن مجلس النقابة يعمل لخدمة ما يقارب 39 ألف صيدلي وصيدلانية، انطلاقا من مسؤوليته المهنية والنقابية، وبعيدا عن أي اعتبارات شخصية، واضعا مصلحة المهنة والصيادلة وسلامة المواطن فوق كل اعتبار.