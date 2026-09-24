الصفدي لعراقجي: الأردن سيستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإيرانية

خبرني - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وبحث الصفدي وعراقجي خلال اللقاء الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والتوصل إلى اتفاق لوقف مستدام لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وصولًا إلى حل شامل للأزمة.

وشدّد الصفدي على أهمية تكاتف الجهود لاستعادة التهدئة وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين، على الأسس التي تضمن أمن جميع دول المنطقة واستقرارها، واحترام القانون الدولي ومبادىء حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

كما أكّد الصفدي على ضرورة احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام ١٩٨٢.

وجدّد الصفدي إدانة الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وأكّد على ضرورة وقفها.

وشدّد الصفدي على أنّ الأردن سيستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة والمتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات وحماية أراضيه وسيادته وسلامة مواطنيه.

وأكّد الصفدي أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلاً لمعالجة كل أسباب التوتر والتصعيد على مدى السنوات السابقة، وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.