جوردون: إنجلترا لن تفوز بالبطولات إذا استمرت بتقليد إسبانيا

خبرني - قال أنتوني جوردون، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، إن السيطرة على مجريات المباريات ليست ضمن "الحمض النووي" للمنتخب الإنجليزي، لكن منتخب بلاده يمكنه الفوز بالبطولات الكبرى إذا توقف عن "محاولة تقليد إسبانيا".

وتحدث جناح برشلونة خلال وجوده في سانت جورج بارك، حيث يستعد المنتخب الإنجليزي لمواجهة إسبانيا، بطلة العالم، السبت، في أول مباراة يخوضها الفريق منذ كأس العالم.

وخسر المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين 1 - 2 في الدور قبل النهائي، قبل أن يتغلب على فرنسا 6 - 4 في مباراة تحديد المركز الثالث.

ومع إنهاء البطولة بانتصار، حقق المنتخب الإنجليزي أفضل نتيجة له في كأس العالم منذ عام 1966.

لكن العديد من الانتقادات طالت الطريقة التي خسر بها المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين، بعدما أجرى المدير الفني توماس توخيل تبديلاً أخرج خلاله جوردون، صاحب هدف الفريق، واعتمد على خمسة مدافعين.

وأتاح التغيير التكتيكي للأرجنتين فرصة الضغط، حيث أدرك إنزو فرنانديز التعادل، قبل أن يسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وقال جوردون في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه "لم يشعر بالسوء إلى هذا الحد من قبل" عقب المباراة، ويعتقد أن "الندبة" التي خلفتها الهزيمة قد تدفع المنتخب الإنجليزي إلى اتباع نهج مختلف في البطولة المقبلة.

وقال جوردون: هذه الندبة لا يجب أن تكون أمراً سلبياً، لأنها ربما تقودنا إلى الفوز في البطولات المقبلة.

وأضاف: لا يمكننا الاستمرار في النظر إلى الدول الأخرى ومحاولة أن نكون مثلها، لأننا لسنا مثلهم، نحن إنجليز ولدينا نقاط قوة خاصة بنا لا يمتلكونها، لذلك ربما نبدأ في اللعب بالطريقة التي نجيدها.

وانتقل جوردون إلى برشلونة من نيوكاسل مقابل 69.3 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.

وقال إن تجربة اللعب في الدوري الإسباني، إلى جانب مواجهة بعض أبرز نجوم كرة القدم الإسبانية، جعلته يدرك مدى اختلاف أسلوب المنتخب الإسباني في التعامل مع كرة القدم. ولا يعتقد جوردون أن اللاعبين الإنجليز يمكن تعليمهم اللعب بطريقة مشابهة للإسبان، الذين يعتمدون على أسلوب قائم على الاستحواذ والتمريرات المتقنة.

وقال جوردون: أتحدث من وجهة نظر أشعر معها بأننا نحاول تقليد إسبانيا.

وأضاف: بما أنني موجود في إسبانيا، أدرك أننا نملك لاعبين على نفس القدر من الجودة، لكن لديهم قدرات مختلفة، فلماذا تحاولون جعل هؤلاء اللاعبين مثل اللاعبين الإسبان؟ لأن اللاعبين الإسبان يفتقدون بعض الأشياء التي نمتلكها، والعكس صحيح.