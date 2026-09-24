نتنياهو: تدمير منشآت إيران النووية كان من أسهل القرارات التي اتخذتها

خبرني - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن تدمير المنشآت النووية الإيرانية كان عسيرا جدا، لكنه كان من أسهل القرارات التي اتخذها.

وأضاف نتنياهو، خلال كلمته في اجتماعات الأمم المتحدة في دورتها الـ81، أنه رسم خطا أحمر منذ 14 عاما، وتعهد بالقضاء على إيران ومنعها من تطوير السلاح النووي الذي يهدف إلى تدمير إسرائيل.

وأشار إلى أن السلاح النووي الإيراني يمكن أن يهدد العالم برمته، قائلا إن "إسرائيل في دفاعها عن نفسها تدافع كذلك عن الكثير من البلدان".

وزعم أن إسرائيل تعرضت عدة مرات لخطر الإبادة، مشيرا إلى أن إسرائيل تخوض حربا على 7 جبهات ضد إيران وحلفائها.

واعتبر أن إسرائيل تمكنت، بفضل دعم أصدقائها الأميركيين، من توجيه ضربات قاضية إلى طهران وحلفائها في المنطقة.