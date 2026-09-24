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وفود دول عدة تنسحب مع بداية خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

  • 24 أيلول 2026
  • 21:26
وفود دول عدة تنسحب مع بداية خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

خبرني - انسحبت وفود دول عدة من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع بداية خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية.

وهاجم نتنياهو بكلمته من انسحبوا من قاعة الجمعية، مدعيا أن إسرائيل تدافع عن العديد من الدول التي غادر مندوبوها.

وقالت وكالة رويترز إن زيارة نتنياهو السريعة لنيويورك تعكس توتر العلاقات بين إسرائيل وواشنطن.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين إسرائيليين أن زيارة نتنياهو لنيويورك لن تتجاوز 8 ساعات يعود بعدها إلى إسرائيل.

وقال مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، "لا أتذكر مرة واحدة جاء فيها رئيس وزراء إسرائيلي إلى الولايات المتحدة ولم يلتق الرئيس"، مضيفا أنه متأكد من أن نتنياهو شعر بخيبة أمل.

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