سعر ومواصفات POCO X8 Pro.. كل ما تريد معرفته عن الهاتف الجديد

خبرني -يقدم هاتف POCO X8 Pro مجموعة من المواصفات التي تستهدف المستخدمين الباحثين عن أداء قوي وشاشة بمواصفات متقدمة، إلى جانب بطارية كبيرة تدعم الشحن فائق السرعة بقدرة 100 واط.

ويأتي الهاتف بمعالج Dimensity 8500-Ultra وشاشة AMOLED مقاس 6.59 بوصة، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل.

ووفقًا للمواصفات المنشورة على الموقع الرسمي لشركة Xiaomi، يتوافر الهاتف بعدة خيارات للتخزين وذاكرة الوصول العشوائي، مع دعم شبكات الجيل الخامس ومقاومة الماء والغبار وفق تصنيف IP68.

POCO X8 Pro.. خيارات متعددة للذاكرة والتخزين

يتوفر POCO X8 Pro بثلاثة إصدارات من الذاكرة والتخزين، تشمل 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 256 غيغابايت للتخزين، و8 غيغابايت مع 512 غيغابايت، إلى جانب إصدار بسعة 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 غيغابايت للتخزين.

ويستخدم الهاتف ذاكرة LPDDR5X وذاكرة تخزين UFS 4.1، مع الإشارة إلى أن مساحة التخزين وذاكرة الوصول المتاحة فعليًا تكون أقل من السعة الإجمالية بسبب نظام التشغيل والبرامج المثبتة مسبقًا.

مواصفات POCO X8 Pro

يعتمد الهاتف على شريحة Dimensity 8500-Ultra المصنّعة بتقنية 4 نانومتر، وتضم معالجًا ثماني النواة تصل سرعته إلى 3.4 غيغاهرتز، إلى جانب وحدة معالجة الرسوميات Mali-G720 MC8.

ويأتي الجهاز بأبعاد تبلغ 157.53 ملليمتر للارتفاع، و75.19 ملليمتر للعرض، و8.38 ملليمتر للسماكة، بينما يبلغ وزنه 201.47 غرام.

شاشة AMOLED

في الواجهة، يعتمد POCO X8 Pro على شاشة AMOLED فائقة السطوع بقياس 6.59 بوصة، وبدقة 1.5K تبلغ 2756 × 1268 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

وتصل ذروة السطوع إلى 3500 شمعة لكل متر مربع عند تغطية 25% من مساحة الشاشة، بينما يبلغ سطوع HBM نحو 2000 شمعة، ويصل مستوى السطوع النموذجي إلى 800 شمعة لكل متر مربع.

وتدعم الشاشة عمق ألوان 12 بت، ونطاق ألوان DCI-P3، وتقنية HDR10+، إضافة إلى Dolby Vision، مع معدل أخذ عينات للمس يصل إلى 480 هرتز، ويرتفع معدل أخذ العينات الفوري للمس إلى 2560 هرتز عند تفعيل وضع Game Turbo.

شهادات للراحة البصرية

تأتي شاشة الهاتف محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 7i، كما تدعم تقنية اللمس الرطب 2.0، إلى جانب التعتيم PWM بتردد 3840 هرتز.

وحصلت الشاشة على اعتمادات من TÜV Rheinland لتقنية الضوء الأزرق المنخفض، وتقنية Flicker Free، إضافة إلى اعتماد متعلق بملاءمة المنتج للإيقاع اليومي.

كاميرا رئيسية 50 ميغابكسل

يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابكسل تعتمد على مستشعر Sony IMX882، مع بكسلات فائقة بحجم 1.6 ميكرومتر بتقنية 4 في 1، وفتحة عدسة f/1.5، وحجم مستشعر يبلغ 1/1.95 بوصة، إلى جانب عدسة سداسية العناصر ودعم التثبيت البصري للصورة.

وترافق الكاميرا الرئيسية كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

تصوير فيديو بدقة 4K

تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K، سواء عند 30 إطارًا في الثانية أو 60 إطارًا في الثانية، إلى جانب تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل عند 30 أو 60 إطارًا في الثانية، و720 بكسل عند 30 إطارًا في الثانية.

كما يوفر الهاتف أوضاعًا للتصوير بالحركة البطيئة بدقات مختلفة ومعدلات تصل إلى 960 إطارًا في الثانية، إلى جانب التصوير بالفاصل الزمني، وميزة ShootSteady، والتركيز مع تتبع الحركة.

كاميرا أمامية 20 ميغابكسل

لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يأتي POCO X8 Pro بكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، مع دعم وضع البورتريه وتقنية HDR ومؤقت السيلفي، فضلًا عن مصراع الكف ومصراع الصوت واللقطات الديناميكية.

وتدعم الكاميرا الأمامية تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية، إضافة إلى دقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وتصوير الحركة البطيئة بدقة 720 بكسل عند 120 إطارًا في الثانية.

بطارية 6500 مللي أمبير

ويعتمد الهاتف على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن فائق السرعة بقدرة 100 واط عبر منفذ USB Type-C.

كما يدعم الهاتف الشحن العكسي السلكي بقدرة تصل إلى 27 واط، إلى جانب معايير PD3.0 وPD2.0 وميزة الشحن الذكي. ووفق المواصفات المنشورة، تتوافر ميزة الشحن العكسي بقدرة 27 واط لسلسلة iPhone 17 عبر تحديثات OTA ابتداءً من مارس/ آذار 2026 تقريبًا.

مزايا الذكاء الاصطناعي

يدعم الهاتف مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، من بينها Google Gemini وميزة Circle to Search with Google، إلى جانب AI Writing وAI Speech Recognition وAI Interpreter وAI Search وAI Dynamic Wallpapers.

وتعمل هذه المزايا وفق توافرها في المناطق واللغات المدعومة، وبعضها يحتاج إلى اتصال بالإنترنت.

ويعمل POCO X8 Pro بنظام التشغيل Xiaomi HyperOS 3، مع اختلاف توافر بعض ميزات وتطبيقات وخدمات النظام بحسب المنطقة وإصدار البرنامج وطراز الهاتف.

اتصال متنوع وحماية IP68

يدعم الهاتف شريحتي Nano SIM، مع الاتصال بشبكات 5G و4G و3G و2G، إلى جانب Wi-Fi 6 وWi-Fi 5 وWi-Fi 4، وتقنية Bluetooth 6.0 وNFC.

كما يضم مستشعر بصمة مدمجًا في الشاشة، ويدعم فتح القفل عبر التعرف على الوجه.

ويحمل الهاتف تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار وفق ظروف اختبار مخبرية محددة، تشمل الغمر في مياه عذبة راكدة حتى عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة. وتوضح POCO أن هذه الحماية لا تعني ملاءمة الهاتف للاستخدام في الشاطئ أو حمام السباحة، وقد تتراجع الحماية مع الاستخدام اليومي أو التلف المادي أو الإصلاح.

يدعم الهاتف مكبرات صوت ستيريو مع مصفوفة تضم ميكروفونين، إضافة إلى تقنيتي Hi-Res وHi-Res Audio Wireless، مع دعم Dolby Atmos ومجموعة من صيغ الملفات الصوتية.

كما يدعم تشغيل محتوى الفيديو بتقنيات HDR10 وHDR10+ وDolby Vision، إلى جانب ترميز الفيديو عالي الكفاءة HEVC.

ألوان POCO X8 Pro

يتوافر الهاتف بأربعة ألوان، هي الأسود والأخضر النعناعي والأبيض والأصفر.

وتتضمن محتويات العلبة الهاتف ومحول الطاقة وكابل USB Type-C وأداة إخراج شريحة SIM وغطاء حماية ودليل البدء السريع وبطاقة الضمان، مع إمكانية اختلاف محتويات العبوة بحسب المنطقة.

سعر POCO X8 Pro

بحسب الأسعار المنشورة على موقع GSMArena، يختلف سعر هاتف POCO X8 Pro وفقًا لسعة التخزين وذاكرة الوصول العشوائي والسوق.

في الولايات المتحدة، يبلغ سعر نسخة 8 غيغابايت رام و256 غيغابايت تخزين نحو 384 دولارًا، بينما يصل سعر نسخة 8 غيغابايت رام و512 غيغابايت تخزين إلى 405 دولارات، في حين تسجل نسخة 12 غيغابايت رام و512 غيغابايت تخزين نحو 435 دولارًا.

أما في أوروبا، فتبلغ نسخة 8 غيغابايت رام و512 غيغابايت تخزين نحو 379.90 يورو، بينما يصل سعر نسخة 12 غيغابايت رام و512 غيغابايت تخزين إلى نحو 389.90 يورو.

وفي المملكة المتحدة، يبلغ سعر نسخة 8 غيغابايت رام و256 غيغابايت تخزين نحو 319 جنيهًا إسترلينيًا، بينما تسجل نسخة 8 غيغابايت رام و512 غيغابايت تخزين نحو 349 جنيهًا إسترلينيًا، وتصل نسخة 12 غيغابايت رام و512 غيغابايت تخزين إلى نحو 379 جنيهًا إسترلينيًا.

يبدأ سعر POCO X8 Pro من 1,599 ريال سعودي، وفق السعر الظاهر على متجر Xiaomi الرسمي في السعودية، بينما تختلف التجهيزات الداخلية بحسب إصدار الذاكرة والتخزين.