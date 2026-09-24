طفلة في الثالثة ورجل ستيني.. توقيف أب باكستاني بعد اتفاق زواج لم يكتمل

خبرني - اتفق أب باكستاني على تزويج طفلته البالغة 3 سنوات لرجل في الستين مقابل 2.5 مليون روبية، قبل أن تتدخل الشرطة وتوقفه.

أوقفت الشرطة الباكستانية أبًا يُشتبه في اتفاقه على تزويج ابنته البالغة 3 سنوات لرجل يبلغ 60 عامًا، مقابل 2.5 مليون روبية باكستانية، بما يعادل نحو 6800 جنيه إسترليني، وفق ما نقلته صحيفة «دايلي ميل».

ووقعت الحادثة في مدينة شامان بمقاطعة بلوشستان، بالقرب من الحدود الباكستانية، بعدما انتشرت أنباء الاتفاق وأثارت غضبًا واسعًا، ما دفع السلطات المحلية إلى فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.

وذكرت الصحيفة، نقلًا عن تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن الشرطة أوقفت والد الطفلة، بينما تواصل البحث عن الرجل الستيني الذي كان طرفًا في الاتفاق.

اتفاق الزواج لم يصل إلى دفع المال

وأظهرت نتائج التحقيق أن الترتيب الخاص بالزواج كان قد أُنجز، لكن المبلغ المتفق عليه لم يُدفع، كما لا تشير المعلومات المتاحة إلى إتمام الزواج أو تسليم الطفلة إلى الرجل.

وترتبط القضية، بحسب التقرير، بعُرف محلي يُعرف باسم «والوار»، تحصل بموجبه عائلة الفتاة على مبلغ مالي من عائلة الرجل ضمن ترتيبات الزواج.

وفي سياق التحقيقات، تبحث الشرطة أيضًا في احتمال وجود صلة بين خلاف وقع بين العائلتين ومقتل شقيقة الطفلة الكبرى قبل نحو أسبوعين.

وكانت الشقيقة الكبرى متزوجة من ابن الرجل البالغ 60 عامًا، وقد أوقفت الشرطة زوجها للاشتباه في قتلها، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن ثبوت وجود علاقة بين واقعة مقتلها والاتفاق الخاص بتزويج شقيقتها الصغيرة.

قانون يحظر زواج الأطفال في بلوشستان

ويحظر قانون أُقر في مقاطعة بلوشستان عام 2025 زواج الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وفق ما أوردته صحيفة «دايلي ميل».

وتأتي القضية في ظل استمرار تسجيل حالات زواج للأطفال رغم القيود القانونية، خصوصًا في مناطق تلعب فيها الأعراف المحلية والظروف الاقتصادية دورًا في القرارات المتعلقة بالزواج داخل بعض الأسر.

وتظل نتائج التحقيقات عاملًا أساسيًا في تحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بالواقعة، في ظل توقيف الأب واستمرار البحث عن الرجل الستيني، بينما أظهرت المعلومات التي أوردتها الصحيفة أن المبلغ المتفق عليه لم يُدفع وأن الزواج لم يتم.