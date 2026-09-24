الخطيب: %65 نسبة الطلبة الذين رشحوا للقبول الموحد العام الحالي

خبرني - قالت وحدة تنسيق القبول الموحد، الخميس، إن عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد والمسددين لرسم تقديم الطلب بلغ 71,014 طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول 46,355 طالبا وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول 24,686 طالبا وطالبة.

وأوضح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مهند الخطيب، لبرنامج "صوت المملكة"، أن نسبة الطلبة الذين رشحوا للقبول الموحد العام الحالي بلغت 65%، في حين كانت نسبة الطلبة الذين لم يتم ترشيحهم للقبول 35%.

وأكد أن نتائج القبول الموحد أعلنت هذا العام بتاريخ 24 أيلول في نفس الفترة الزمنية التي أعلنت فيها في الأعوام الماضية، إذ أعلنت العام الماضي النتائج بتاريخ 21 أيلول، كما تم إعلان النتائج في العام الذي سبقه في 23 أيلول، أما العام الذي قبله فقد أعلنت النتائج في 25 أيلول، مؤكدا أن تقسيم الحقول لم يؤثر على إعلان نتائج القبول الموحد.

وأعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد، مساء الخميس، نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2026-2027.

وأشار إلى أن نسب القبول متوافقة أيضا مع الأعوام الماضية إذ بلغت نسبة القبول العام الماضي 62% فيما بلغت العام الذي سبقه 68%.

وبين أن هناك 26130 طالبا وطالبة يمثلون 56% من الطلبة تم قبولهم في أحد خياراتهم الخمس الأولى، مشيرا إلى أن القبول ضمن الخيارات الخمسة الأولى ما يعني تحقيق رغبة الطالب.

وأضاف الخطيب أنه تم إعلان معدلات قبول مستقلة لكل من المسار الأكاديمي والمسار المهني لحملة الثانوية العامة الأردنية.

وأشار إلى تخصيص 20% من المقاعد المقررة تنافسيا لطلبة المسار المهني بقرار من مجلس التعليم العالي، مبينا أن إجمالي عدد الطلبة الذين تم قبولهم من المتقدمين في المسار المهني تجاوز 74% في الجامعات الأردنية الرسمية.

وكشف الخطيب عن نسب الترشيح للقبول في تخصصات المسار المهني، حيث بلغت في تخصص الأعمال 97%، والضيافة 83%، والمركبات 73%، وتكنولوجيا المعلومات 72%، والزراعة 70%، والكهرباء أكثر من 69%، والميكانيك أكثر من 55%، والشعر والتجميل أكثر من 50%.

وحول المسار الأكاديمي، أوضح الخطيب أن نسبة الترشيح الكلية بلغت أكثر من 66%، مشيرا إلى توزيع النسب حسب الحقول؛ إذ بلغت في حقل الأعمال أكثر من 94%، والتخصص الهندسي أكثر من 88%، واللغات والعلوم الاجتماعية أكثر من 87%، والعلوم والتكنولوجيا 77%، والحقل الصحي أكثر من 58%، وحقل الشريعة والحقوق أكثر من 50%.

وأكد أن الشواغر المتبقية في كليات الأعمال بالجامعات الرسمية العشر تتجاوز حوالي 600 شاغر فقط، بعد أن غطى الطلبة أكثر من 98% من المقاعد المتاحة، نافيا وجود أي أزمة شواغر فيها.