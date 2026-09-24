3 حيل مهمة في «Google Photos».. إعدادات مخفية توفر المساحة وتحمي الصور

خبرني - تتجاوز خدمة "صور Google" مجرد حفظ الصور، إذ تضم إعدادات وحيلا عملية تساعدك على توفير التخزين، حماية الصور الحساسة، والتحكم في المحتوى الظاهر أمامك.

ومن خلال هذه الحيل العملية، ستتمكن من إدارة مكتبة ضخمة من الصور، وتقليل استهلاك مساحة التخزين السحابي، وإخفاء صور شريكك السابق، وتعطيل ميزات الذكاء الاصطناعي في البحث.

لرفع المزيد من الصور دون استنفاد مساحة التخزين السحابي، وإذا كنت تخشى نفاد مساحة التخزين السحابي، ولم تكن مهتماً بالاحتفاظ بنسخ احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو بأعلى جودة ممكنة، فجرب وضع "توفير مساحة التخزين" من Google.

عند إجراء النسخ الاحتياطي، يقوم هذا الوضع تلقائياً بتقليل حجم الصور ومقاطع الفيديو للمساعدة في توفير مساحة التخزين السحابي مع الحفاظ على مستوى جيد ومقبول من الجودة، حيث يتم تقليل دقة الصور إلى 16 ميغابكسل، بينما تظل مقاطع الفيديو بدقة 1080p.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة تنطبق فقط على عمليات الرفع الجديدة، لذا كلما بادرت بتفعيلها مبكراً، كان ذلك أفضل لك.

ولتفعيلها، انتقل إلى الإعدادات (Settings) ثم النسخ الاحتياطي (Backup) ثم جودة الصور والفيديو (Photo and Video Quality) واختر وضع "توفير مساحة التخزين" (Storage Saver).

لمنع صور غوغل من إعادة عرض صورك الخاصة، تُبرز ميزة "الذكريات" في خدمة ،صور Google، الصور ومقاطع الفيديو القديمة، وتجمعها معاً في عروض شرائح ومقاطع فيديو.

ولكن قد تؤدي هذه الميزة إلى نتائج عكسية إذا عرضت عليك صوراً لأشخاص مثل شريك سابق، لا ترغب في رؤيتهم بشكل عشوائي عبر الإشعارات أثناء انشغالك بالعمل.

ولحسن الحظ، توفر ميزة "الذكريات" خيارات تخصيص واسعة، إذ يمكنك توجيه الخدمة لعرض المزيد من الصور لشريكك أو أطفالك أو حيواناتك الأليفة، أو طلب تقليل ظهور صور أشخاص معينين.

بل يمكنك أيضاً حظر ظهور أشخاص محددين تماماً في الاقتراحات، وذلك بالانتقال إلى إعدادات الصور (Photos settings) ثم التفضيلات (Preferences) ثم الذكريات (Memories) ثم إخفاء الوجوه (Hide Faces)، ثم اختيار الوجوه التي تود حظرها.

وبحسب تقرير "لايف هاكر"، يمكن استخدام "المجلد المقفل" في تطبيق "صور Google" لحفظ الصور أو المستندات الحساسة في مجلد آمن لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام رقم تعريف شخصي (PIN) أو بيانات المقاييس الحيوية (البصمة أو التعرف على الوجه).

ومع ذلك، فإن محتويات "المجلد المقفل" تكون مخزنة محلياً فقط بشكل افتراضي؛ لذا، حتى لو كانت مكتبة "صور Google" بأكملها محمية بنسخة احتياطية، فقد تفقد تلك الوسائط المؤمّنة إذا فقدت هاتفك.

ويتوفر إعداد مخفي يتيح لك إجراء نسخ احتياطي ومزامنة الصور الموجودة في "المجلد المقفل" بشكل آمن، وحتى بعد مزامنتها مع السحابة والأجهزة الأخرى، ستظل هذه الصور محفوظة داخل "المجلد المقفل".

وإذا لم تكن قد أعددت هذه الميزة بعد، فانتقل إلى علامة التبويب "المجموعات"، واسحب الشاشة للأسفل تماماً، ثم اختر "المجلد المقفل"، ويمكنك تفعيل ميزة النسخ الاحتياطي السحابي أثناء الإعداد.

وكبديل لذلك، يمكنك فتح "المجلد المقفل"، والنقر على أيقونة السحابة الموجودة في شريط الأدوات العلوي، ثم تفعيل خيار "النسخ الاحتياطي للمجلد المقفل".