جدل إسرائيلي حول أنفاق قلقيلية

خبرني - قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوات الجيش وحرس الحدود والشرطة نفذت، الليلة الماضية، عملية في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، بحثاً عن أسلحة، عقب معلومات استخبارية تحدثت عن وجود وسائل قتالية في المنطقة.

وبحسب صحيفة «إسرائيل هيوم»، عثرت القوات خلال العملية على بئرين بعمق نحو 12 متراً، كما ضبطت في محيطهما بندقية من طراز M16 وبندقية صيد ومسدساً وذخيرة، فيما جرى اعتقال أربعة أشخاص قالت السلطات الإسرائيلية إنهم مشتبه بهم في نشاط مسلح، ونُقلوا للتحقيق.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد تحدثت في وقت سابق عن اكتشاف ما وصفته بأنه نفق قيد الحفر في قلقيلية، إلا أن الرواية شهدت لاحقاً تبايناً داخل الجانب الإسرائيلي نفسه.

وقالت صحيفة «إسرائيل هيوم» إن الجيش الإسرائيلي أوضح، بعد فحص الآبار، أنه استبعد وجود مسار نفق في الموقع، كما نفى وجود قرب بينها وبين منطقة التماس. وانتقد الجيش التقارير التي تحدثت عن اكتشاف نفق، واعتبر أن بعض البيانات التي صدرت بهذا الشأن كانت «غير مسؤولة».

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في قلقيلية بهدف البحث عن آبار إضافية وضبط أسلحة أخرى، في وقت قال الجيش إنه سيواصل عملياته في مناطق الضفة الغربية.