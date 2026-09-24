أول مرة في الأردن.. تقنية ذكية تنقذ مريضتين من جلطات رئوية مهددة للحياة

خبرني - حقق فريق الأشعة التداخلية في مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي، بالتعاون مع فريقي العناية الحثيثة وأمراض الصدر، إنجازا طبيا نوعيا تمثل في علاج حالتين معقدتين ومهددتين للحياة من الجلطات الرئوية الكبيرة، باستخدام نظام متطور لإزالة الخثرات عن طريق القسطرة، وذلك لأول مرة في الأردن.

واستخدم الفريق نظام Penumabra Lightning 12 المحوسب، الذي يتضمن تقنية متقدمة للكشف عن الخثرة والتمييز بينها وبين الوعاء الدموي المفتوح، إلى جانب تنظيم عملية الشفط بصورة ذكية أثناء إزالة الخثرة، بما يعزز دقة وكفاءة الإجراء ويساعد في الحد من فقدان الدم.

وقال أستاذ الأشعة التداخلية الدكتور مأمون العمري إن استخدام النظام يمثل إضافة مهمة إلى الخيارات العلاجية المتاحة للتعامل مع الجلطات الرئوية الكبيرة والخطيرة، التي قد تهدد حياة المرضى، مشيرا إلى أن إزالة الخثرات بالقسطرة توفر خيارا علاجيا مهما في عدد من الحالات الحرجة.

وفي الحالة الأولى، استقبل المستشفى مريضة تبلغ من العمر 35 عاما كانت تعاني من ضيق شديد في التنفس وعدم القدرة على المشي، وأظهر التصوير المقطعي وجود جلطة رئوية كبيرة ممتدة إلى الشرايين الرئوية الرئيسية وفروعها، بالتزامن مع انخفاض مستوى الأكسجين وظهور علامات إجهاد على القلب الأيمن.

ونجح الفريق في إزالة الخثرات باستخدام النظام الجديد واستعادة جريان الدم في الشرايين الرئوية، ما أدى إلى تحسن واضح في حالة المريضة، قبل أن تغادر المستشفى بحالة صحية جيدة.

وفي الحالة الثانية، تعامل الفريق مع مريضة تبلغ من العمر 53 عاما كانت تعاني من جلطات رئوية متعددة وخطيرة، بالتزامن مع نزيف دماغي حاد، ما حال دون استخدام مميعات الدم خشية تفاقم النزيف.

ولجأ الفريق إلى إزالة الخثرات الرئوية بالقسطرة، وتمكن من استعادة جريان الدم بنجاح، بالتزامن مع تركيب مرشح للوريد الأجوف السفلي للحد من خطر انتقال خثرات جديدة من الأطراف السفلية إلى الرئتين، مع استمرار التحسن السريري للمريضة.

ويضم فريق الأشعة التداخلية الأستاذ الدكتور مأمون العمري والأستاذ الدكتور موفق الحيص، فيما شارك من فريقي العناية الحثيثة وأمراض الصدر الأستاذ الدكتور سليمان المومني والدكتور سهم غرايبة، إلى جانب كوادر التمريض وفنيي الأشعة والقسطرة والتخدير والكوادر الطبية والفنية والإدارية.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للتعاون بين الفرق الطبية المختلفة، ويعكس توجه مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي نحو إدخال التقنيات العلاجية الحديثة والتعامل مع الحالات المعقدة والمهددة للحياة، وتعزيز قدراته في مجال الأشعة التداخلية وعلاج الجلطات الرئوية.