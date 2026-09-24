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وزير الثقافة السوري: الأردن ليس محطة للزيارة.. نعود إليه كما نعود إلى دمشق

  • 24 أيلول 2026
  • 19:15
وزير الثقافة السوري الأردن ليس محطة للزيارة نعود إليه كما نعود إلى دمشق

خبرني - ثمن وزير الثقافة السوري محمد صالح، كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة، والتي عبر فيها عن مكانة سورية في وجدانه ووجدان الأردنيين.

وقال صالح، خلال لقائه في معرض عمان الدولي للكتاب، الخميس، إن السوريين يعودون إلى الأردن كما يعودون إلى دمشق، بشعور يملؤهم بأنهم لم يغادروا بلادهم، مؤكدا أنهم "ليسوا ضيوفا بل أهل دار".

وأضاف أن مشاركة سوريا في معرض عمان الدولي للكتاب تأتي تتويجا للعلاقة المميزة التي تجمع البلدين على المستويات السياسية والدبلوماسية والثقافية.

وأشار إلى أن الحضور السوري في المعرض يعكس عمق الروابط التي تجمع الشعبين الأردني والسوري، وما تحمله هذه العلاقات من امتداد ثقافي وإنساني بين البلدين.

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