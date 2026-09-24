كيف تعتني ببشرتك إن كنت في سن المراهقة؟ خمس نصائح من الخبراء

خبرني - تدفع وسائل التواصل الاجتماعي باتجاه السعي وراء "بشرة خالية من العيوب" وروتينات معقدة لتحقيق "البشرة الزجاجية" بين المراهقين، حيث يعطي كثيرون الأولوية لنصائح المؤثرين في مقاطع فيديو "استعدوا معي" على حساب نصائح المتخصصين.

لكن هل يحتاج المراهقون حقاً إلى روتين عناية بالبشرة متعدد الخطوات؟

بالنسبة لاستشاري الأمراض الجلدية الدكتور جوناثان كنتلي، فإن أكثر ما يثير القلق بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي هو "الصور المتواصلة لمعايير الجمال غير الواقعية".

وقال: "لقد رأيت آلاف المرضى ولم أرَ قط شخصاً لديه 'بشرة زجاجية'. لا أعتقد أنها موجودة، وإنما هي مجرد صور مفرطة في التصفية تجعل الأطفال يعتقدون أن هذا أمر يمكن تحقيقه، بينما هو ليس كذلك".

ويقول الدكتور كنتلي إن المسام الظاهرة، والرؤوس السوداء، والبثور، والتصبغات، والاحمرار، والندوب كلها أمور طبيعية جداً في بشرة المراهقين. لكنه يضيف أن ما يُعد طبيعياً يختلف من شخص إلى آخر: "لا أعتقد أن هناك أي شيء غير طبيعي حقاً".

يعاني أكثر من 80 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً من حب الشباب خلال سنوات المراهقة.

وتوضح الدكتورة زينب لفتاح، استشارية الأمراض الجلدية، أن معظم ما يُعرف بالمشكلات التي تواجهها خلال فترة البلوغ يرتبط بهرمون التستوستيرون، الذي يؤدي إلى زيادة إنتاج الزيوت وظهور حب الشباب.

وقد يعاني الفتيان من هذه المشكلات بدرجة أكبر، لكن لدى الفتيات أيضاً هرمون التستوستيرون، ولذلك تظهر لديهن العديد من الأعراض نفسها.

وتقول الدكتورة لفتاح: "يؤدي هذا، إلى جانب انسداد بصيلات الشعر والالتهاب، إلى ظهور الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء والبثور الملتهبة. حب الشباب شائع جداً جداً، وهو أمر طبيعي وقابل للعلاج".

وتضيف الدكتورة لفتاح أن حمض الساليسيليك، وهو مكوّن فعّال شائع يتغلغل داخل المسام المملوءة بالزيوت للمساعدة في إزالة تراكم الزهم (مواد تفرزها الغدد الدهنية) وخلايا الجلد الميتة، "يمكن أن يكون مفيداً بشكل خاص للمراهقين ذوي البشرة الدهنية أو المعرّضة لحب الشباب"، محذّرة من أن الاستخدام غير الضروري أو المفرط قد يسبب الجفاف والتهيج.

إذن، ما أفضل طريقة للعناية ببشرة المراهقين؟ يشارك الخبيران، الدكتورة زينب لفتاح والدكتور جوناثان كنتلي، أفضل خمس نصائح لديهما:

1. اجعل روتين العناية بالبشرة بسيطاً

تحتاج إلى ثلاثة أشياء أساسية فقط: غسول لطيف، ومرطب خالٍ من العطور، وواقٍ من الشمس واسع الطيف بعامل حماية SPF 30 أو أعلى. هذا كل ما تحتاجه.

2. المزيد من منتجات العناية بالبشرة لا يعني بالضرورة نتائج أفضل

يمكن للروتين المعقد الذي يتضمن تقشيراً متكرراً أو أحماضاً قوية أن يهيّج البشرة الفتية. تذكّر أن حاجز البشرة لا يزال في طور النمو، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث ضرر.

ويقول الدكتور كنتلي إنه شهد زيادة هائلة في حالة تُعرف باسم التهاب الجلد حول الفم لدى المراهقين، وهي مرتبطة بالإفراط في استخدام المكونات التي تضعف حاجز البشرة، مثل أحماض الهيدروكسي المقشرة والريتينويدات.

وتضيف الدكتورة لفتاح: "يتبنى المراهقون بشكل متزايد روتينات شبيهة بتلك التي يتبعها البالغون، وتضم العديد من أنواع السيروم والتونر والأقنعة والمكونات الفعالة. ومن المرجح أن تؤدي هذه المكونات الفعالة إلى إضعاف حاجز البشرة والتسبب في المزيد من مشكلات الجلد".

3. الحصول على قدر كافٍ من النوم واتباع نظام غذائي متوازن أمر مهم

ارتبط ارتفاع مستويات الكورتيزول الناتج عن الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات البيضاء والسكر، وكذلك قلة النوم، بزيادة ظهور البثور.

وتؤيد الدكتورة لفتاح أهمية الحصول على نوم جيد ليلاً، قائلة: "نعلم أن قلة النوم ترفع مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حب الشباب".

ويشير الدكتور كنتلي إلى أن الدراسات ربطت بين تفاقم حب الشباب والأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات مثل الأرز الأبيض والمعكرونة، والأنظمة الغنية بالسكر، وبروتين مصل اللبن الموجود في مخفوقات البروتين. لكنه يؤكد أن بشرة كل شخص تختلف عن الآخر، وأن "بعض الأشخاص قد يلاحظون أن عوامل أخرى تؤدي إلى تهيج بشرتهم".

4. لا تعبث بالبثور أو تحاول فقأها

تكمن الخطورة في أنك قد تزيد الالتهاب من خلال دفع محتويات البثرة إلى عمق أكبر داخل الجلد، ما قد يؤدي إلى التندب وتغير لون البشرة.

تقول الدكتورة لفتاح إنها من مؤيدي استخدام لاصقات البثور الهيدروكولويدية على شكل نجوم، وهي من الحيل الشائعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتوضح: "تعمل هذه اللاصقات عن طريق امتصاص السوائل من البثور السطحية، مع تكوين حاجز واقٍ يمنع العبث بها".

5. راجع طبيباً عاماً أو طبيب أمراض جلدية

إذا كنت تعاني من حب شباب كيسي مؤلم ومستمر أو من حب شباب يسبب ندوباً، فاطلب المشورة الطبية، إذ إن الحالة غالباً ما تتطلب علاجاً بوصفة طبية.

ماذا عن الفتيان؟

يرتبط كثير من "المشكلات" التي تظهر خلال سنوات المراهقة بهرمونات الأندروجين، وهي مجموعة من الهرمونات الموجودة لدى الفتيات أيضاً، لكنها أكثر شيوعاً لدى الأولاد.

ويوضح الدكتور كنتلي قائلاً: "لذلك قد تكون بشرة الذكور أحياناً أكثر دهنية قليلاً وقد يظهر لديهم عدد أكبر من البثور، كما أنهم غالباً ما يبدأون في التعامل مع مفهوم شعر الوجه والحلاقة، وهو ما قد يسبب التهيج".

ويضيف: "إذا لم تكن تحلق بطريقة صحيحة، فقد تصاب بالكثير من التهاب بصيلات الشعر، وهو حالة تتقاطع إلى حد ما مع حب الشباب. وبالتالي يمكن أن تتسبب في أضرار كبيرة لحاجز البشرة وفي قدر كبير من الالتهاب".

وفيما يلي أهم نصائح الدكتور كنتلي للحلاقة من أجل حماية البشرة: