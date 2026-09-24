ترمب يستقبل شي في البيت الأبيض بعرض عسكري ورسائل عن العلاقات الأميركية الصينية

خبرني - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن الولايات المتحدة "فخورة" بعلاقاتها مع الصين، مشيدا بالعلاقة التي تجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ومؤكدا أن البلدين تربطهما علاقة تجارية جيدة رغم المنافسة بينهما.

جاء ذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية لشي في البيت الأبيض، والتي شهدت حضورا عسكريا واسعا بمشاركة 479 عنصرا من مختلف أفرع القوات المسلحة الأميركية، إلى جانب عرض للأعلام الأميركية والصينية وعزف النشيدين الوطنيين للبلدين.

وشملت المراسم عرضا عسكريا في حديقة الورود بالبيت الأبيض، بمشاركة فرقة الطبول والبوق التابعة للجيش الأميركي وفصيلة التدريب الصامت التابعة لمشاة البحرية، قبل أن تختتم بتحليق جوي لطائرة B-2 Spirit وأربع مقاتلات F-22 Raptor.

وكان ترمب قد استقبل شي شخصيا، الأربعاء، في قاعدة أندروز العسكرية، في خطوة نادرة ضمن مراسم استقبال الرؤساء الأجانب، تضمنت سجادة حمراء وحرس شرف وعزف النشيدين الوطنيين وتحليق طائرتين من طراز B-1 Lancer.

ومن المقرر أن يبحث ترامب وشي خلال محادثاتهما الثنائية في المكتب البيضاوي عددا من الملفات الشائكة، بينها التجارة والذكاء الاصطناعي والعلاقات الأمنية، إضافة إلى قضايا إيران وتايوان، فيما اتفقت واشنطن وبكين على تمديد الهدنة التجارية لمدة شهرين إضافيين.

وتختتم زيارة الرئيس الصيني، الجمعة، بلقاء شاي خاص مع ترامب وزوجته ميلانيا في البيت الأبيض، قبل توجه شي وزوجته بنغ لي يوان إلى الأرشيف الوطني في واشنطن، ثم مغادرة الولايات المتحدة.