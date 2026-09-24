أزمة «لكل امرئ ما نوى».. ويجز يتراجع ودار الإفتاء تدخل على خط الجدل

خبرني - أثارت كلمات أغنية ويجز الجديدة جدلاً واسعاً بعدما تضمنت عبارة من حديث نبوي، لتتوالى الانتقادات ويعلن المطرب استعداده لتعديلها.

بدأت الأزمة بعدما استخدم ويجز في أغنيته عبارة «لكل امرئ ما نوى»، وهي جزء من الحديث الشريف «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

وأثارت العبارة اعتراض الداعية خالد زكي، الذي انتقد إدراج نص وارد في حديث نبوي ضمن كلمات عمل غنائي، وطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة استخدام النصوص الدينية في الأعمال الفنية.

ويجز يرد على الانتقادات

وتفاعل ويجز مع الانتقادات، موضحاً أنه لم يكن على علم بأن العبارة مقتبسة من حديث شريف، كما طلب توضيح الحكم الشرعي المتعلق باستخدام مثل هذه العبارات في الأغاني.

وقال ويجز في رده على الداعية خالد زكي: «اعذر جهلي بأمرين يا شيخ، أولهما إن الجملة من حديث شريف، والثاني الحكم الشرعي لاستخدام جملة اتقالت على لسان سيدنا محمد، لو ترد عليا بالنص الشرعي والحكم الشرعي عشان أفهم أكتر أكون شاكر لحضرتك».

كما أعلن استعداده لتعديل كلمات الأغنية، قائلاً إن المقطع محل الجدل سيتم تغييره، معبراً عن رغبته في تدارك الأمر بعد معرفة مصدر العبارة ورأي المختصين في استخدامها.

أمين الفتوى يوجه رسالة إلى ويجز

وتطور النقاش لاحقاً مع تدخل الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذي تناول الواقعة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.

وأشار هشام ربيع إلى أن الأحاديث النبوية تحظى بمكانة خاصة، موضحاً أن إدراج نص نبوي في سياق غنائي ترفيهي قد لا يتناسب مع مكانة الحديث وطبيعة النص الديني.

ودعا أمين الفتوى ويجز إلى حذف المقطع أو تعديله، مؤكداً أن التعامل مع الأحاديث النبوية يستلزم الأدب والتعظيم، وأن تدارك الخطأ والتراجع عنه يمثلان خطوة إيجابية.

كما وجه هشام ربيع دعوة إلى ويجز لزيارة دار الإفتاء المصرية، والجلوس مع أمناء الفتوى لمناقشة المسألة وتوضيح الأحكام المتعلقة باستخدام النصوص الدينية في الأعمال الفنية.

وأكد أن أبواب دار الإفتاء مفتوحة للحوار والإرشاد، مشيراً إلى أن الهدف من التواصل هو تقديم التوجيه الديني دون استهداف الفن أو الإبداع.

ومن ثم، انتقلت الواقعة من مجرد انتقادات لعبارة وردت في أغنية إلى نقاش أوسع بشأن ضوابط التعامل مع النصوص الدينية داخل الأعمال الفنية، في وقت أعلن فيه ويجز استعداده لتعديل الجزء محل الجدل، عقب معرفته بمصدر العبارة وتلقيه التوضيحات بشأنها.