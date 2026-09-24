أمريكا.. طلبات إعانة البطالة قرب أدنى مستوى في 57 عاما

خبرني - انخفض عدد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إذ لا تزال طلبات الإعانة عند مستويات منخفضة تاريخيا ويتمتع معظم الأمريكيين بأمان وظيفي.



وأعلنت وزارة العمل الأمريكية الخميس أن 197 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 198 ألف طلب في الأسبوع السابق.



وفقا لرويتزر، ويظل عدد الطلبات قريب من أدنى مستوياته في 57 عاما، ويعزى ذلك إلى أسباب منها صعوبات مرتبطة بإجراء التعديلات الموسمية على البيانات في فترات الأعياد التي تتغير مواعيدها من عام لآخر مثل عيد العمال.

كما انخفض متوسط ​​الطلبات على مدى 4 أسابيع -وهو مقياس يقلل من تأثير التقلبات الأسبوعية- إلى 202250 طلبا الأسبوع الماضي، نزولا من 204000 طلب.

تعد طلبات إعانة البطالة مؤشرا على عمليات تسريح العمالة، ويتابعها الاقتصاديون لأنها قد تكشف عن اتجاهات سوق العمل. وحتى الآن من هذا العام، ظلت الطلبات في الغالب دون مستوى 220 ألف طلب، وهو مستوى منخفض تاريخيا.



وفقا لوكالة اسوشيتد برس، ظل سوق العمل الأمريكي متماسكا رغم ارتفاع أسعار الطاقة التي شكلت ضغطا على الشركات والمستهلكين منذ بدء التوترات مع إيران في 28 فبراير/شباط.

وتعد معدلات تسريح العمالة منخفضة؛ إذ تحجم الشركات عن الاستغناء عن الموظفين، مستحضرة في ذاكرتها أزمة نقص العمالة التي أعقبت انتهاء عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة. وهي تواصل التوظيف، وإن كان بوتيرة متواضعة مقارنة بمعايير السنوات الأخيرة.

شهد العام الجاري حتى الآن إضافة أصحاب العمل من شركات وهيئات حكومية ومؤسسات غير ربحية ما معدله 80 ألف وظيفة شهريا، بما في ذلك رقم مفاجئ بلغ 162 ألف وظيفة في شهر أغسطس/آب.

ويعد هذا تحسنا مقارنة بعام 2025 الذي اتسم بأداء ضعيف، حيث بلغ متوسط ​​خلق الوظائف الشهري 9700 وظيفة فقط، إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة والسياسات التجارية غير المتوقعة للرئيس دونالد ترامب إلى تثبيط عمليات التوظيف.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول في الأسبوع المقبل. وتشير التوقعات استنادا إلى مسح شمل محللين اقتصاديين أجرته شركة البيانات "FactSet" إلى أن أصحاب العمل أضافوا 52500 وظيفة، وأن معدل البطالة ظل منخفضا عند مستوى 4.1%.



لا تزال معدلات التوظيف دون المستويات المسجلة سابقا بشكل ملحوظ؛ إذ تقل عن متوسط ​​166 ألف وظيفة شهريا الذي سُجل في عامي 2023 و2024، وعن معدل 491 ألف وظيفة شهريا الذي شهدته فترة الطفرة في التوظيف بين عامي 2021 و2022 عقب عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19.