شيرين عبدالوهاب تغني «بحرية» مع نجل مدير أعمالها.. ظهور عفوي يثير تفاعل الجمهور

خبرني - شاركت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب متابعيها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام.

وظهرت شيرين عبدالوهاب خلال الفيديو في أجواء ودية برفقة نجل مدير أعمالها، وهي تغني أغنية «بحرية»، التي طرحتها بالتعاون مع الفنان محمد حماقي، وسط تفاعل من متابعيها.

أعمال شيرين عبدالوهاب

تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب للعودة إلى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الذي حققته في حفلها الأخير بالساحل الشمالي، والذي أعادها للقاء جمهورها في مصر بعد فترة من الغياب عن الحفلات الجماهيرية.

وكان مدير أعمال شيرين عبدالوهاب قد كشف في تصريح سابق لمصادر إعلام محلية أن الفنانة تستعد لإحياء حفلات خارج مصر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موضحًا أنها تفاضل بين حفل في لبنان وآخر في الإمارات، ليكون أحدهما أولى وجهاتها بعد نجاح حفلها في مصر.

وأشار مدير أعمالها إلى أن شيرين عبدالوهاب تواصل العمل على طرح عدد من الأغاني الجديدة للجمهور خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استعداداتها للعودة إلى الحفلات.

ومن المنتظر أن تلتقي شيرين جمهورها العربي في حفلات تحمل طابعًا خاصًا، خاصة أن لبنان والإمارات من أبرز الدول التي تحظى فيها بشعبية واسعة، كما سبق لها تقديم حفلات ناجحة في البلدين خلال السنوات الماضية.

وتأتي تحركات شيرين عبدالوهاب ضمن عودتها التدريجية إلى النشاط الغنائي والحفلات الجماهيرية، بعد فترة ابتعدت خلالها عن إحياء الحفلات بصورة منتظمة، وسط استعدادات للمرحلة المقبلة التي تتضمن حفلات خارج مصر وأعمالًا غنائية جديدة.