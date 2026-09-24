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الإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة

  • 24 أيلول 2026
  • 18:22
الإمارات تعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة

خبرني - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، الخميس، تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة، اعتبارا من 24 أيلول وحتى إشعار آخر.

وقالت الهيئة إن قرار التعليق جاء استنادا إلى الحظر الأميركي المفروض على شركات الطيران الإيرانية بشأن استخدام المطارات في مختلف دول العالم.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل إطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات، إلى حين عودة حركة الطيران بين الإمارات وإيران إلى طبيعتها.

ودعت الهيئة المسافرين والجمهور إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالرحلات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.

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