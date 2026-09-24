الصفدي: الحكومة الإسرائيلية تدمر فرص السلام.. ويجب التحرك للحفاظ على حل الدولتين

خبرني - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، مؤكدا ضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل للحفاظ على فرص تنفيذ هذا الحل.

وأضاف الصفدي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن المنطقة لا يمكن أن تنعم بالسلام من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

وحذر من أن الحكومة الإسرائيلية قد تدمر ما تبقى من فرص لتنفيذ حل الدولتين إذا لم يتم التحرك فورا وبخطوات فاعلة.

وقال إن إسرائيل تعمل وفق سياسات ممنهجة لتدمير فرص تحقيق السلام العادل في المنطقة، من خلال توسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي ومحاصرة الشعب الفلسطيني وحكومته اقتصاديا، وإغلاق الطرق، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية وانتهاكها.

وأشار إلى أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية يواصلون بث خطاب الكراهية الذي يحاول تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، مشيرا إلى أن وزراء إسرائيليين يرفضون حل الدولتين وينادون بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، ويرفضون الاعتراف بحق الفلسطينيين في الحياة والحرية والكرامة.

وأكد الصفدي ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد الخطوات التي تقوض حل الدولتين، وعلى رأسها الاستيطان، مشددا على أهمية توظيف الأدوات التي يتيحها القانون الدولي لردع الحكومة الإسرائيلية عن مسارها.

وقال إن استمرار هذا المسار سيبقي المنطقة ساحة للحرب والصراع، وسيحرم جميع شعوب المنطقة، بما فيها إسرائيل، من الحق في العيش بأمن وسلام.

كما أكد الصفدي ضرورة مواصلة الجهود التي تركز على أنه لا بديل عن حل الدولتين، والعمل بشكل فاعل للتصدي للإجراءات التي تحول دون تنفيذ هذا الحل.

وأضاف أنه في حال فقدان فرص تنفيذ حل الدولتين، فإن البديل سيكون "حال" الدولة الواحدة، وليس "حل" الدولة الواحدة، معتبرا أنها ستكون حالة من التمييز العنصري التي لا يمكن أن تؤدي إلى السلام.

وأشار إلى أن ما تواجهه المنطقة هو احتلال تكرسه الحكومة الإسرائيلية يوميا، وتدمير لمستقبل خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت هذا الاحتلال، مؤكدا أن استمرار حرمانهم من الحرية والكرامة سيبقي المنطقة ساحة للصراع.

وقال الصفدي إن الجميع يعرف الطريق إلى تحقيق السلام، وإن هناك إجماعا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيقه، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية وحدها تعمل ضد تنفيذ هذا الحل.

وأكد أن الحكومة الإسرائيلية، من خلال إجراءاتها وسياساتها، تقف بين المنطقة وتحقيق سلام عادل للجميع.