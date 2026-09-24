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الملاكم زياد عشيش يتأهل لربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية

  • 24 أيلول 2026
  • 17:24
الملاكم زياد عشيش يتأهل لربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية

خبرني  - تأهل لاعب المنتخب الوطني للملاكمة زياد عشيش، اليوم الخميس، إلى الدور ربع النهائي من منافسات دورة الألعاب الآسيوية - ناغويا ٢٠٢٦.

وتمكن عشيش من تحقيق الفوز في دور الـ16 على الفلسطيني محمد عيسى، ضمن وزن تحت ٧٠ كغم.

ويلتقي عشيش في الدور المقبل مع لاعب طاجيكستان سعيدوف شمشير.

وودعت حنان نصار المنافسات من دور الـ16، بعد خسارتها أمام لاعبة كوريا الشمالية آن كوم بيول، بوزن تحت ٥١ كغم.

وتتواصل غداً الجمعة المشاركة الأردنية بمنافسات الملاكمة، حيث يواجه محمد أبو جاجة بوزن تحت ٦٠ كغم، لاعب الهند ساشين.

وتشهد رياضة الملاكمة في آسياد ناغويا مشاركة ٣٣ دولة، وتستمر منافساتها حتى ٢ من الشهر المقبل.
 

الملاكم زياد عشيش يتأهل لربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية
الملاكم زياد عشيش يتأهل لربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية
الملاكم زياد عشيش يتأهل لربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية
الملاكم زياد عشيش يتأهل لربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية

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