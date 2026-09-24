بدء أعمال صيانة وكشط وخلطة إسفلتية على جسر الموجب

خبرني - تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، اعتبارا من السبت، تنفيذ أعمال صيانة على جسر الموجب، وذلك ضمن العطاء المركزي الخاص بصيانة الطرق الرئيسية والثانوية وتنفيذ أعمال السلامة المرورية وحماية المنشآت المائية وتصريف مياه الأمطار ضمن إقليم الجنوب.

وأوضحت الوزارة أن الأعمال تشمل كشط الخلطة الإسفلتية القائمة وتنفيذ خلطة إسفلتية بازلتية محسّنة بالبوليمر، إضافة إلى تنفيذ أعمال السلامة المرورية، بما يشمل الدهانات والعواكس الأرضية، إلى جانب صيانة فواصل التمدد على الجسر.

وأشارت إلى أنه يأتي تنفيذ هذه الأعمال ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وإدامة البنية التحتية وتعزيز مستويات السلامة المرورية، بما يسهم في توفير طرق أكثر أمانًا واستدامة لمستخدميها.

وأضافت أنه سيتم تنفيذ الأعمال بالتعاون والتنسيق مع إدارة الدوريات الخارجية، ووفق خطة مرورية مؤقتة تهدف إلى المحافظة على انسيابية الحركة المرورية وضمان سلامة مستخدمي الطريق والعاملين في موقع المشروع طوال فترة التنفيذ.

وأهابت وزارة الأشغال العامة والإسكان بمستخدمي الطريق الالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية في موقع العمل، والتقيد بتعليمات كوادر الوزارة ومديرية الأمن العام، واتباع قواعد القيادة الآمنة، حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين، وضمان إنجاز الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.