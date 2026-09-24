*
الخميس: 24 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • حوادث
  • الاردن .. تحذير امني للتجار بعد ضبط عمليات لتهريب المخدرات عبر بالونات الهيليوم

الاردن .. تحذير امني للتجار بعد ضبط عمليات لتهريب المخدرات عبر بالونات الهيليوم

  • 24 أيلول 2026
  • 16:38
الاردن تحذير امني للتجار بعد ضبط عمليات لتهريب المخدرات عبر بالونات الهيليوم

خبرني  -  حذّرت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام، تجّار ومستوردي غاز الهيليوم من بيعه لاستخدامه بتهريب المواد المخدّرة بواسطة البالونات، حيث تمت متابعة عدد من القضايا تورّط بها عدد من التجّار سهّلوا بيع ذلك الغاز لغايات التّهريب، والقي القبض عليهم وعلى المهربين الذين تعاملوا معهم واستلمو ذلك الغاز منهم واتّخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة. 

وأهابت إدارة مكافحة المخدرات بتجّار ومستوردي غاز الهيليوم والعاملين في هذا المجال، وتجنباً للتعرّض للمساءلة القانونية اتّباع الأصول القانونية وتوثيق عمليات البيع وعدم التعامل مع أي من المهربين أو الأشخاص المشبوهين وعدم تسهيل حصولهم على الغاز أو أي موّاد أو مستلزمات يمكن استخدامها في عمليات تهريب المواد المخدرة.

 وأكّدت الإدارة أنها وبالتعاون مع القوّات المسلّحة الأردنية والأجهزة الأمنيّة ما زالت تتابع وترصد الأساليب المستحدثة التي يلجأ إليها مهربو المواد المخدرة في محاولة إدخالها وتهريبها، ومن بينها استخدام البالونات المعبأة بغاز الهيليوم في عمليات التهريب، ولن تتهاون بأي تجاوز يسهّل تهريب السّموم ونشرها بين أفراد المجتمع أو نقلها لدول الجوار.
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

سهرة مع روسية وكحول في فندق عمّاني تنتهي بالسجن والغرامة
سهرة مع روسية وكحول في فندق عمّاني تنتهي بالسجن والغرامة
  • 2026-09-24 14:38
الأردن .. غرامة كبيرة بحق شركة ومديرها بعد استغلال سائح مغربي
الأردن .. غرامة كبيرة بحق شركة ومديرها بعد استغلال سائح مغربي
  • 2026-09-24 12:55
وفاة وإصابة 7 أشخاص بحادث تصادم مروع على طريق البترا – رأس النقب
وفاة وإصابة 7 أشخاص بحادث تصادم مروع على طريق البترا – رأس النقب
  • 2026-09-24 12:43
شاب يسقط من الطابق الثالث أثناء محاولته سرقة منزل في إربد
شاب يسقط من الطابق الثالث أثناء محاولته سرقة منزل في إربد
  • 2026-09-24 11:57
الأردن.. الأمن يضبط 14 تاجرا ومروجا للمخدرات في 8 قضايا نوعية
الأردن.. الأمن يضبط 14 تاجرا ومروجا للمخدرات في 8 قضايا نوعية
  • 2026-09-24 11:41
الأردن : زوج يضبط رجلا يلامس زوجته في الباص.. والمحكمة تحسم القضية
الأردن : زوج يضبط رجلا يلامس زوجته في الباص.. والمحكمة تحسم القضية
  • 2026-09-24 11:22