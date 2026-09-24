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رصد خروج 3 رجال من المجاري قرب مقر إقامة نتنياهو في نيويورك

  • 24 أيلول 2026
  • 16:34
رصد خروج 3 رجال من المجاري قرب مقر إقامة نتنياهو في نيويورك
صورة ملتقطة من فيديو كاميرا مراقبة مجموعة تقوم بفتح غطاء بالوعة في أستوريا كوينز في مايو

خبرني  - أعلنت شرطة مدينة نيويورك أن كاميرات المراقبة بمنطقة فندق خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإقامة فيه، رصدت خروج ثلاثة رجال من مجاري المنطقة يوم الأربعاء.

وأوضحت الشرطة أن ظهور هؤلاء الرجال الغامضين لا يبدو مرتبطا بنتنياهو أو بالجمعية العامة الجارية في مانهاتن.

وقالت شرطة نيويورك في بيان: "لقد شهدنا عددا من الحوادث خلال الأشهر القليلة الماضية لأفراد يدخلون إلى نظام الصرف الصحي للبحث عن الأشياء الثمينة والخردة المعدنية الأخرى بعد العاصفة".

وأضافت الدائرة: "تتناسب هذه الحادثة مع نفس المعايير، لكن من باب الحذر الشديد نظرا لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وحساسية الموقع، تجري شرطة نيويورك عمليات تمشيط أمني إضافية مع شركائنا الفيدراليين"، مبينة أن الرجال الثلاثة خرجوا من المجاري في حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحاً وغادروا بسيارة.

ويعتقد أن الرجال كانوا وراء حوادث مماثلة ظهروا فيها بشكل غامض من مجاري المدينة والتقطت فيديو هذا العام، حيث شوهدوا وهم يخرجون من فتحات المجاري في أحياء مختلفة في بروكلين في أواخر مايو، دون أن يكونوا مرتبطين بأي فرق أشغال عامة.

 

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