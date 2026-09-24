مصر.. تطورات جديدة في مقتل الفنان سعيد مختار بعد اتهامه لزوجته بالزنا

خبرني - قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل النظر في قضية مقتل الفنان المصري سعيد مختار، الذي لقي مصرعه خلال مشاجرة دموية أمام نادي وادي دجلة بمنطقة 6 أكتوبر، إلى شهر نوفمبر المقبل.

وكشف أنيس عاطف المناوي، محامي أسرة المجني عليه، عن تقديمه مستندات رسمية لهيئة المحكمة تثبت أن سحر شحته، زوجة الفنان الراحل، لا تزال على ذمته قانونيًا، مما ينفي ما تم تداوله بشأن كون المتهم هو زوجها العرفي أو خطيبها.

ولفت الدفاع إلى وجود علاقة بين الزوجة والمدعو عاطف وقت وقوع الجريمة، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل تندرج ضمن خلافات عائلية سبقت الحادث.

وأوضح المحامي أن الفنان الراحل كان قد حرر محضرين ضد طليقته على خلفية اتهامات بالزنا، بعد اكتشافه لما اعتبره خيانة زوجية، وهو ما شكل أرضية خصبة للتوتر الذي انتهى بمأساة.

وبحسب التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن، توجه سعيد مختار، البالغ من العمر 56 عامًا، إلى النادي لرؤية نجله الصغير ذي التسع سنوات، وشاهد خلال وجوده طليقته داخل سيارة برفقة رجل آخر، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية سرعان ما تحولت إلى اشتباك بالأيدي واستخدام سلاح أبيض.

وأسفر الاعتداء عن إصابة الفنان بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة، فيما أصيب زوج طليقته، البالغ 61 عامًا، ونقل للعلاج.وعلى الفور باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بتشريح جثمان المجني عليه لتحديد سبب الوفاة وطبيعة الإصابات والأداة المستخدمة، كما طلبت تقريرًا طبيًا لحالة المصاب الآخر.