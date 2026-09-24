قرار قضائي يُلزم البيت الأبيض بإعادة اعتماد وسائل إعلام حظرها ترمب

خبرني - أمر قاض فدرالي أمريكي البيت الأبيض بإعادة منح شبكات "سي إن إن" و"إم إس ناو" ("إم إس إن بي سي" سابقا) ومجلة "بوليتيكو" حق الوصول للمقر الرئاسي الأمريكي على الفور، بعد منعها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من تغطية أنشطته.

ورأى القاضي تيموثي كيلي أن سحب اعتمادات هذه المؤسسات الإعلامية الثلاث من دون سابق إنذار "انتهك على الأرجح حقوقها الدستورية" التي تكفل حرية الصحافة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر قرارا مفاجئا، الجمعة الماضية، بمنع هذه المؤسسات الإعلامية من تغطية نشاطاته كإجراء عقابي لنشرها ما وصفه بـ"أخبار زائفة" و"قصص مختلقة وأكاذيب".

وردت هذه المؤسسات برفع دعوى قضائية تطالب بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد الحظر، مستندة إلى انتهاك قرار ترمب للتعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يكفل حرية الصحافة.

لكن وزارة العدل اعتبرت -في مذكرة قدمتها إلى المحكمة- أن بإمكان ترمب "التحكم في وصول الصحفيين إلى المناطق الرئاسية الخاضعة لقيود مثل المكتب البيضاوي". وجاء في مذكرتها أيضا أن "الوصول إلى البيت الأبيض يعد امتيازا، وليس حقا".

واتهم المكتب الإعلامي للبيت الأبيض وسائل الإعلام الثلاث بـ"ترويج أكاذيب يمكن التحقق من زيفها تتعلق بالأمن القومي وقضايا أخرى، ونشر معلومات حساسة أو سرية".

وأشار في هذا الصدد إلى تقارير تتناول الحرب مع إيران وخطط ترمب لبناء ملجأ عسكري تحت قاعة احتفالات مزمع إنشاؤها في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، وهو تقرير قيل إنه كشف عن تفاصيل "سرية للغاية".