صدور تعليمات إنشاء وترخيص ميادين السباق في الجريدة الرسمية

خبرني - صدرت في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، تعليمات إنشاء وترخيص ميادين السباق لسنة 2026، وذلك استنادا لأحكام البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (50) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008، على أن يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وحددت التعليمات المقصود بالمصطلحات الواردة بها، ومنها "الميدان" وهو المكان المرخص والمخصص لإقامة فعاليات أو سباقات السيارات أو الدراجات الآلية، و"الترخيص" وهو الموافقة الصادرة عن وزير الداخلية بإنشاء الميدان وترخيصه، و"تصريح السباق" وهو الموافقة التي يصدرها الحاكم الإداري المختص بناء على تنسيب من الاتحاد الأردني لرياضة السيارات لإقامة فعالية أو سباق في الميدان.

وبحسب التعليمات، تصنف ميادين السباق إلى ستة أنواع، حدد لكل منها حد أدنى للمساحة، وهي: ميدان سباق الانزلاق (Drift): بمساحة لا تقل عن 10 آلاف متر مربع.

ميدان سباق السرعة والمهارة: بمساحة لا تقل عن 10 آلاف متر مربع.

ميدان سباق سيارات التحكم عن بعد (الريموت كنترول): بمساحة لا تقل عن 2000 متر مربع.

ميدان سباق الكارت (Go-Kart): بمساحة لا تقل عن 10 آلاف متر مربع.

ميدان سباق الدراجات ومركبات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات (ATV): بمساحة لا تقل عن 10 آلاف متر مربع.

ميدان سباق الجر (Drag): بطول لا يقل عن 1100 متر.

وتأتي هذه التعليمات في إطار تنظيم إقامة الفعاليات والسباقات الرياضية المتعلقة بالسيارات والدراجات الآلية في المملكة، وضمان توافر الاشتراطات الفنية والسلامة اللازمة في الميادين المخصصة لهذه الغاية.