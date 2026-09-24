مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة قنصلية مشتركة بين الأردن والإمارات

خبرني - صدر في العدد رقم (6076) من الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 تموز 2026، بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية.

وتأتي هذه المذكرة رغبة من البلدين الشقيقين في تعزيز العلاقات العميقة والبناءة بينهما، وتعميق التعاون المتبادل في مجال حماية وتعزيز رفاهية مواطني كل منهما في أراضي الآخر.

وتنص المذكرة على إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية تسمى "اللجنة القنصلية المشتركة"، برئاسة ممثلين عن كل مشارك بالإضافة إلى ممثلين من الجهات الحكومية المختصة.

كما نصت بنود التفاهم على أن تعقد اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة بالتناوب في البلدين، على أن يتم الاتفاق على مواعيد هذه الاجتماعات وفقا للاتفاق المتبادل بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية. ويعين كل مشارك رئيسا لتمثيله في اللجنة، وتتخذ القرارات بالتوافق ويرأس اجتماعات اللجنة بشكل متبادل الرؤساء المعنيون.