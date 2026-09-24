زين راعٍ بلاتيني لمهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية

خبرني - قدّمت شركة زين الأردن رعايتها البلاتينية لمهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية (JO FINTECH FESTIVAL 2026)، الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت، بتنظيم من البنك المركزي الأردني وبالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ( (GIZ، تحت شعار "Where Regulation Meets Innovation"، بمشاركة نخبة من المؤسسات المالية والجهات التنظيمية وشركات التكنولوجيا المالية والمستثمرين والخبراء من الأردن والمنطقة والعالم.

وتأتي رعاية شركة زين للمهرجان تأكيداً لدورها كشريك فاعل في مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة، والتزامها بدعم بناء اقتصاد رقمي أكثر ابتكاراً وتنافسية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتطوير الحلول التي تستجيب لاحتياجات المؤسسات والشركات وتدعم نموها وتوسعها، فيما تواصل زين الاستثمار في التقنيات والبنية التحتية الرقمية، وتوفير حلول متقدمة تُمكّن مختلف القطاعات من الاستفادة من الفرص التي يتيحها التطور التكنولوجي، بما يسهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

وفي هذا الإطار، تشكل مشاركة زين في المهرجان منصة لاستعراض أحدث حلولها وخدماتها في مجال التكنولوجيا، بما فيها الحلول السحابية (Cloud Solutions)، وتسليط الضوء على منظومة الشركات الناشئة والابتكارات الأردنية وربطها بالجهات والمؤسسات والمستثمرين، بما يعزز فرص التعاون ويُسهم في دفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي في المملكة.

كما تؤكد رعاية زين ومشاركتها في المهرجان التزامها المتواصل بتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم وتسريع نمو أعمالهم وإتاحة فرص للتشبيك والوصول إلى الأسواق والمستثمرين والشركاء والجهات الداعمة، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

وتشارك شركة زين ضمن فعاليات المهرجان من خلال جناحان أحدهما لحلول الأعمال، والآخر لمنصتها للإبداع (ZINC)، حيث يستعرض جناح زين للخدمات وحلول الأعمال الخاص بقطاع الأعمال مجموعة من الحلول والخدمات السحابية والتقنيات التي تسهم في تمكين الشركات والمؤسسات من تطوير أعمالها وتعزيز كفاءة عملياتها في ظل التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى استعراض الحلول الرقمية المتكاملة والخدمات النوعية التي يقدّمها مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (The Bunker)، إلى جانب تجربة الواقع الافتراضي التفاعلية بتقنية 360 (VR) التي تتيح للزوار خوض تجربة فريدة والتعرّف بشكل تفاعلي على خدمات المركز وإمكاناته الموجّهة لقطاع الأعمال من خلال جولة افتراضية في مرافق المركز عبر هذه التقنية، فيما يستضيف الجناح عدداً من شركاء زين المتخصصين في التقنيات الحديثة، ومن بينهم شركة Heybreez التي تستعرض حلولها القائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال Voice AI، والتي تتيح للشركات أتمتة التفاعلات الصوتية وإدارة سير العمل والتكامل مع الأنظمة المختلفة، بما يساعد على تقديم تجارب أكثر كفاءة وموثوقية وقابلية للتوسع.

ويضم جناح منصة زين للإبداع (ZINC) شركتين ناشئتين من الشركات التي تدعمها المنصة، هما شركة (Bab Plus) المتخصصة بتطوير حلول تقنية تساعد الشركات على تسريع نمو أعمالها من خلال أدوات متكاملة لإدارة التسويق والمبيعات وخدمة الزبائن وأتمتة الرد على استفساراتهم عبر قنوات متعددة، وشركة (Avancer AI) المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحقق من المحتوى الرقمي، حيث تطوّر حلولاً للكشف عن المحتوى المُنشأ أو المزيّف بالذكاء الاصطناعي والتحقق من الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية والمستندات، حيث تأتي مشاركة الشركتين في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه منصة زين للإبداع للشركات الناشئة المُختارة ضمن برنامج "زين المبادرة"، حيث كانت المنصة قد احتضنت الشركتين وقدمت لهما التمويل والدعم اللوجستي ضمن البرنامج العام الماضي، بما يتيح لهما استعراض حلولهما وخدماتهما المبتكرة والتعريف بأعمالهما أمام المشاركين والزوار، وتشبيكهما مع المستثمرين والجهات والمؤسسات المختلفة المشاركة في المهرجان.

ويأتي المهرجان في نسخته الثانية امتداداً للنسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي، والتي استقطبت أكثر من 1200 مشارك من أكثر من 31 دولة، وشهدت مشاركة أكثر من 40 متحدثاً، فيما تتضمن نسخة العام الحالي جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، ومعرضاً للحلول والتقنيات المالية، وجلسات عروض للشركات الناشئة، وفعاليات للتشبيك، إلى جانب هاكاثون التكنولوجيا المالية، بما يوفر مساحة للمبتكرين ورواد الأعمال لاستعراض أفكارهم وحلولهم أمام المستثمرين والمؤسسات المالية والخبراء.